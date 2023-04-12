Seçime 32 gün kala iktidardan TOKİ'de indirim hamlesi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde TOKİ'den ev alan yurttaşlar için indirim kampanyası duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, peşin ödemede konutlar için yüzde 25, arsalar için yüzde 12.5 indirim sağlanacağını duyurdu.

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Seçime 32 gün kala iktidardan TOKİ'de indirim hamlesi

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi için geri sayımı sürdürürken Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) projelerinden ev alan vatandaşlar için indirim kampanyası düzenleneceği açıklandı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yeni kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Murat Kurum, “TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz. TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek” dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ BORÇLARINI PEŞİN ÖDEMELERİ DURUMUNDA YÜZDE 25 İNDİRİM İMKANINDAN FAYDALANACAK" 

Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan’da başlatıyoruz. TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkanından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 12,5 indirim imkanı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

 

Kaynak: AA

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