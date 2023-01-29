Seçime 105 gün kala son ankette Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı

ORC araştırma şirketi, 14 Mayıs yapılması öngörülen seçimlere 105 gün kala siyasi partilerin oy oranını açıkladı.

23-26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde yapılan ankete 4 bin 580 kişi katıldı. Ankete göre AKP yüzde 30,2 CHP yüzde 23,1, İYİ Parti yüzde 19,3 oy oranına sahip.

İttifakların oy oranını ise şöyle yer aldı:

Cumhur İttifakı %35,7 (6'LI MASA)

•Millet İttifakı %48,7