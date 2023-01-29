Seçime 105 gün kala son ankette Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
Seçime 105 gün kala yapılan son ankette Millet İttirakı'nın Cumhur İttifakı'na fark attığı görüldü.
ORC araştırma şirketi, 14 Mayıs yapılması öngörülen seçimlere 105 gün kala siyasi partilerin oy oranını açıkladı.
23-26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde yapılan ankete 4 bin 580 kişi katıldı. Ankete göre AKP yüzde 30,2 CHP yüzde 23,1, İYİ Parti yüzde 19,3 oy oranına sahip.
İttifakların oy oranını ise şöyle yer aldı:
Cumhur İttifakı %35,7 (6'LI MASA)
•Millet İttifakı %48,7
Seçimlere 105 gün kala— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) January 29, 2023
partilerin oy oranları
•Ak Parti: %30,2
•CHP: %23,1
•İyi Parti: %19,3
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(AK PARTİ+MHP)
•Cumhur İttifakı %35,7
(6'LI MASA)
•Millet İttifakı %48,7
Araştırma 23-26 Ocak 2023 tarihlerinde, 45 ilde 4580 kişi ile yüz yüze yapılmıştır. pic.twitter.com/2kSJqKKeBm
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