Seçim öncesine dikkat çekti: Cumhur İttifakı'ndan 'Kürt seçmen' hamlesi

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, “AK Parti Meclis’e yüklenecek” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Aydemir bugünkü yazısında, Cumhur İttifakı'nın seçim öncesinde Kürt seçmene yönelik hamlede bulunacağını öne sürdü.

Aydemir, “’Kürt seçmeni kucaklayıcı mesajlar verelim’ yönünde bir politika izleniyor” dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

“Altılı masanın gizli ortağı”, “yedinci ayak”, “terörle işbirliği yapıyorlar” gibi önermeler, yerini daha yumuşak, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dile ve üsluba bıraktı. AK Parti, siyasi retorik konusunda da bir çalışma yürütüyor. Terörle mücadeleden taviz vermeden ve çözüm süreci gibi bir yaklaşıma girmeden “Kürt seçmeni kucaklayıcı mesajlar verelim” yönünde bir politika izleniyor…

Tecrübelerim ve gözlemlerim beni yanıltmazsa, bu seçimde Cumhur İttifakı, Kürt vatandaşlarımızla ilgili bir hamle yapacak. İkna etmeye yeter mi ya da proje tutar mı bilmiyorum ama Millet İttifakı da boş durmayacak gibi görünüyor…"