Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'

"MEMLEKET PARTİSİ'NDE BİR HAREKETLENME GÖRDÜK"

Selçuki, "Depremden sonra yaptığımız ilk ankette Memleket Partisi'nde bir hareketlenme gördük" dedi. O dönemde Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nde de aynı yükselişi gördüklerini söyleyen Selçuki, "Neden? Korkunç bir tepki vardı depremde. Sahada olan, o tepkiyi alabilen partilerdi bunlar" dedi.