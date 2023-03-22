Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki "Son 20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız" sözleriyle anketlerdeki son durumu paylaştı.
Seçime sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı. Bu süreçte adaylık başvuruları ve 'ittifak' ziyaretleri hız kazanırken; bir taraftan seçim anketleri de yakından takip ediliyor.
Son olarak Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın konuğu oldu.
Son 20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıya olduklarını anlatan Selçuki, "Seçimlere hep Tayyip Erdoğan önde başlardı, muhalefet oylarını yükseltmeye çalışırdı. Şimdi muhalefet önce başlıyor, Erdoğan oyunu artırmaya çalışıyor. Son 20 yılda ilk kez bu dinamiği görüyoruz" dedi.
"MEMLEKET PARTİSİ'NDE BİR HAREKETLENME GÖRDÜK"
Selçuki, "Depremden sonra yaptığımız ilk ankette Memleket Partisi'nde bir hareketlenme gördük" dedi. O dönemde Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nde de aynı yükselişi gördüklerini söyleyen Selçuki, "Neden? Korkunç bir tepki vardı depremde. Sahada olan, o tepkiyi alabilen partilerdi bunlar" dedi.