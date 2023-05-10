Savcılığın önündeki itiraf gibi dilekçe: AYM Üyesi, Hablemitoğlu zanlısı ile gizlice görüştü mü?

Ankara’daki evinin önünde, 18 Aralık 2002’de düzenlenen suikastla yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu dosyasındaki karanlık henüz aydınlatılamadı.

Hablemitoğlu suikastı üzerinden geçen yıllara rağmen failleri kesin olarak gün yüzüne çıkarılamazken, davanın sanıklarından TSK’dan ihraç edilen eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi İrfan Fidan, tutuklu bulunan Nuri Gökhan Bozkır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterme”, “kamu görevlisine hakaret” ve “iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İktidarın birçok siyasi davasında yer alan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Gezi ile FETÖ dosyalarına bakan Fidan’ın bu suç duyurusu dikkat çekiciydi. Fidan’ın suç duyurusunda bulunma sebebi ise Bozkır’ın Hablemitoğlu davasındaki ifadeleriydi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYORDU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, cinayetin ‘kara kutusu’ olarak görülen Nuri Gökhan Bozkır’ın, FETÖ kumpası Ergenekon davasında “Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını” ileri süren ve tanık da olan Zihni Çakır’ın telkinleriyle verdiği ifadelere dayandırılan 364 sayfalık iddianame geçen aylarda kabul edildi.

İddianamenin kabulüyle duruşmalar Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Bozkır duruşmalarda, Zihni Çakır ile iddianameyi yazan savcı Zafer Ergün ile sık sık görüştüğünü öne sürdü ve “Zihni Çakır dosya içindeki evrakları bana gönderip sorular sorardı. Bal köpüğü renkte bir aracın fotoğrafını da gönderip sanıklardan Tarkan’ın gönderip göndermediğini sormuştu” dedi.

İşkence gördüğünü söyleyen Bozkır, iddianamedeki ifadelerin kendisine zorla söyletildiğini iddia etti.

“İRFAN FİDAN İLE EMNİYETTE GÖRÜŞTÜM” İDDİASI: HEM SAVCILIKTA HEM MAHKEMEDE ANLATTI

Bozkır, 14 Mart’taki duruşmada gerçekleştirilen çapraz sorguda ise iddianameye de yazılan savcılık ifadesinde geçen, 2014 yılında yani Ukrayna’ya kaçmadan bir yıl önce Berat Albayrak’a yakınlıklarıyla anılan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ile görüşmesini de anlattı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmadaki çapraz sorguda Avukat Vural Ergül'ün söz konusu görüşmelerle ilgili sorularına yanıt veren Bozkır, silah ticaretinden, Ukrayna’da kendisini ziyarete gelen iktidara yakın iş insanlarına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

İrfan Fidan ve Mustafa Çalışkan ile MİT TIR’ları ve Hablemitoğlu suikastı üzerine bilgiler verdiğini söyleyen Bozkır, çapraz sorgusunda Fidan’a gizli tanık verdiğini iddia etti. Harp Okulu’nda öğrencisi olan ve bölük komutanlığını yaptığı Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş’i, kendisine yapılan “telkin” üzerine İrfan Fidan’a götürdüğünü öne süren Bozkır, “İrfan Fidan, Ahmet Yasin Güneş’i bu dosyaya gizli tanık olarak koymuş. İrfan Fidan, Ahmet Yasin Güneş’e beni takip görevi vermiş” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDAKİ DİKKAT ÇEKEN “HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ KONUSUNDA” VURGUSU

Nuri Gökhan Bozkır’ın hem soruşturma sürecinde verdiği ifade hem de duruşma tutanaklarına da geçen iddiaları üzerine AYM Üyesi İrfan Fidan, söz konusu görüşmenin gerçek dışı olduğunu öne sürerek, Bozkır hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fidan’ın avukatı Taner Demir’in savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, “Müvekkilimiz ismi geçen Nuri Gökhan Bozkır isimli şahısla Hablemitoğlu cinayeti konusunda ne resmi ne de gayrı resmi görüşmesi olmamıştır. İsmi geçen şahıs, müvekkilimize Hablemitoğlu cinayeti konusunda sözlü ya da yazılı beyanda bulunmamıştır” denildi.

Şikayet dilekçesinde, Bozkır ile kayıt dışı görüşme yapılmadığına dair “Hablemitoğlu cinayeti konusunda” vurgusu yapılması ise dikkat çekiciydi. Fidan’ın avukatı Demir’in bir başka şikayet dilekçesinde yer alan ifadeler ise bu vurgudaki şüpheleri artırır mahiyetteydi.

FİDAN’IN AYNI AVUKATI BİR BAŞKA DİLEKÇESİNDE O GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Bozkır’ın ifadeleriyle ilgili İrfan Fidan’ın avukatı gazeteciler hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

İrfan Fidan’ın avukatı Taner Demir’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na benim hakkımda verdiği suç duyurusu dilekçeleri sonucundan 3 farklı soruşturma ve 100 bin TL’lik tazminat davası açılmıştı.

Fidan’ın avukatının şikayet dilekçeleri kopyala yapıştır olmakla, Bozkır’ın öne sürdüğü “kayıt dışı görüşmeye” dair ifadeleri de mevcuttu.

Fidan’ın avukatı Demir’in suç duyurusu dilekçesinde, tıpkı Bozkır’ın da bahsettiği gibi İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’nde İrfan Fidan’ın bir şahıs ile başvuru üzerine görüştüklerinden bahsedildi. Fidan’ın avukatı, “2014 yılının ocak ayında Hatay ili Kırıkhan ilçesi ve Adana ili Ceyhan ilçesinde Suriye Türkmenlerine insani yardım malzemesi taşıyan MİT’e ait tırların FETÖ unsurlarınca şiddet uygulanarak durdurulması ve MİT mensuplarının deşifre edilmesi üzerine soruşturmayı devralan müvekkilim (İrfan Fidan), soruşturma kapsamında bir şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvurduğu ve TEM Şube Müdürlüğü’nde bulunduğu bilgisinin ilgili Emniyet Müdürü tarafından bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü’ne gitmiş ve ilgili kişinin burada MİT TIR’larının durdurulması olayı kapsamında tanık olarak ifadesini almıştı. İfadesinde anlattığı hususlar tutanağa bağlanmış, bu tutanak da MİT TIR’larının durdurulması soruşturma dosyasına konulmuştur” dedi.

Yani Fidan’ın avukatına göre, 2014 yılında, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’nde bir şahısla görüşüldü ve bu kişinin anlattıkları MİT TIR’ları davasına “tanık ifadesi” olarak eklendi.

Fidan’ın avukatı Demir’in, Bozkır hakkındaki suç duyurusunda ise İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ndeki görüşme iddiası üzerine ise “Hablemitoğlu cinayeti konusunda görüşülmedi” vurgusunda yapıldı. Bir anlamda da “Bozkır ile görüşülmedi” denilmedi. Çünkü Fidan’ın aynı avukatı, henüz geçen haftalarda hakkımdaki suç duyurusunda, 2014 yılında, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’nde MİT TIR’ları üzerine bir tanıkla görüştüğünü ifade etti.

Yani Fidan’ın, “Nuri Gökhan Bozkır ile görüşme gerçekleştirmedik” demesi gerçek dışıydı. Öte yandan Bozkır, Hablemitoğlu iddianamesine de geçen ifadelerinde, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaptığımız görüşmede savcı İrfan Fidan, FETÖ ana davasını güçlendirecek, FETÖ yapılanmasını çökertecek iki önemli olayın olduğunu, bir tanesinin MİT TIR’ları diğeri ise Necip Hablemitoğlu cinayeti olduğunu söylemesi üzerine ben bu iki konu hakkında bilgim olduğunu ve yardımcı olacağımı söyledim. Bunun üzerine MİT tırları davası konusunda etki sağlayacak önemli bir tanığı yönlendirdim” diyordu.

Dolayısıyla, Fidan’ın avukatının ifadeleri, söz konusu kayıt dışı görüşmeyi doğrular nitelikteydi.

Kaynak: Gerçek Gündem