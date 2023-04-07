Savcı Doğan Öz’ün katili İbrahim Çiftçi, MHP’den milletvekili adayı oldu

12 Eylül öncesi kontrgerilla yapılanmasına ilişkin soruşturma yürüten Savcı Doğan Öz'ü öldüren İbrahim Çiftçi, Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı oldu. Öz, Ankara’da 24 Mart 1978’de öldürülmüştü.

Savcı Doğan Öz’ün katili İbrahim Çiftçi, MHP’den milletvekili adayı oldu

MHP’nin milletvekili aday listesi, dün yayımlandı. Listede, Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi kaçıran eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın gözaltına alınmasını engellemekle suçlanan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un Mersin’de 4. sıraya kaydırılması dikkat çekmişti.

Ankara Gazetecisi sitesindeki habere göre savcı Doğan Öz cinayetinin sanığı İbrahim Çiftçi, Ankara 1’inci bölgeden milletvekili adayı gösterildi. Çiftçi, Mevlüt Karakaya, Önder Kahveci ve Eyüp Yıldız’dan sonra 4’üncü sırada yer aldı.

Savcı Doğan Öz’ün katili İbrahim Çiftçi, MHP’den milletvekili adayı oldu - Resim : 1

İBRAHİM ÇİFTÇİ KİMDİR?

12 Eylül öncesinde cinayet işleyen MHP’lileri araştıran ve kontrgerilla konusunda dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e rapor hazırlayan savcı Doğan Öz, Ankara’da 24 Mart 1978’de öldürüldü.
Cinayet şüphelisi olarak Ülkü Ocakları mensubu İbrahim Çiftçi gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden İbrahim Çiftçi, 3 Ağustos 1979’da idama mahkum edildi. Sonraki süreçte Askeri Yargıtay’la mahkeme arasında dosya gelip gitti. Çiftçi, dört kez idama mahkum edildi.

Savcı Doğan Öz’ün katili İbrahim Çiftçi, MHP’den milletvekili adayı oldu - Resim : 2

Mahkeme, en sonunda Çiftçi hakkında beraat kararı vermek zorunda kalırken, gerekçe şöyle açıklanmıştı: “Sanık İbrahim Çiftçi’nin Doğan Öz’ü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş, ancak As. Yargıtay Daireler Kurulu kararları mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulunduğundan sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki 7/8‘lik oy çokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim Çiftçi’nin beraatine…”

 
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