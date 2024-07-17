Sarıgül'den Açıklama: Video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında açıklama yaptı. Sarıgül, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Sarıgül'den Açıklama: Video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Sosyal medyada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.

Sarıgül'ün açıklaması şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Sarıgül'den Açıklama: Video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir - Resim : 1

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