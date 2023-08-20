Sarallar raporunu yazdıktan sonra ihraç edilmişti: Soylu'nun hedefindeki polis göreve iade edildi

GERÇEK GÜNDEM - Seçimlerden sonra yeni kabinede İçişleri Bakanlığı’na eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirildi. Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu’dan devraldı ve kendilerine hukukun rehberlik edeceğini kaydetti.

Yerlikaya’nın göreve başlamasının ardından yargı kararıyla göreve iade kararları da uygulanmaya başlandı, 14 birinci sınıf emniyet müdürü daha görevlerine iade edildi.

Strateji, Özel Güvenlik Denetleme ve Teftiş Kurulu başkanlıklarında göreve başlayan 14 birinci sınıf emniyet müdürüyle ilgili yapılan açıklamada Ümit Otman, Nurbay Sancak, Uğur Gül, Bilsay Çetin, Gürkan Ateşli, Mustafa Akdağ ve Dindar İlhan’ın iade biriminin Özel Güvenlik ve Denetleme Başkanlığı olduğu belirtildi. Metin Şenol, Necmeddin Pek, Celalettin Martin, Hanifi Sambur ve Hüdayi Sayın’ın iade birimi de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Murat Çetiner ve Haydar Karsavuranoğlu’nun iade birimi de Teftiş Kurulu Başkanlığı oldu.

SARALLAR RAPORUNU YAZMIŞTI

Göreve iade edilen Murat Çetiner dikkat çeken bir isimdi. Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ve Bakırköy Emniyet Müdürü olan Murat Çetiner meslekten FETÖ iddiasıyla ihraç edilmişti. 15 Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın ailesini koruyan, Çatı Ana davasının müştekisi olan Çetiner’in niçin ihraç edildiğine dair perde arkası gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun “SS” isimli kitabında anlatmıştı.

Kitapta yer alan iddiaya göre; 2016 yılının bir sonbahar günü Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner’in telefonu çaldı. Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ünlü müteahhit E.U. idi. E.U. bir alacak verecek meselesi nedeniyle ortağıyla sorun yaşadığını, bir futbol kulübünün başkanı olan işadamı T.K.’nin ise bu konuya ilişkin kendisiyle görüşmek istediğini söyleyip, tedirginliğini aktardı. İddiaya göre E.U.’nun ortağı olan kişi yaşadığı problem nedeniyle Sarallar suç örgütünü devreye sokmuştu. Bu örgüt ise sorunu halletmesi için işadamı T.K.’yi görevlendirmişti.

‘ORADAN AYRIL BAKAN MÜDAHİL OLDU’

Emniyet Müdürü Çetiner ekiplerle beraber iki iş insanı arasında görüşmenin yapılacağı bir AVM’ye gitti. İşinsanı E.U.’nun başına silah dayanmış, T.K. ve Sarallar’ın adamları E.U.’yu tehdit etmişti. Çetiner konuya ilişkin hemen üstlerini bilgilendirdi. Ardından işinsanı T.K.’yi gözaltına almaya kalkıştı. Ancak E.U. bir anda şikayetinden vazgeçti.Kendisine neden şikayetinden vazgeçtiğini soran Çetiner’e E.U’nun cevabı ise ilginçti: “Devlet beni koruyamaz sana da zarar verecekler.”

Çetiner bu yaşanılanı da üstlerine bildirdi. Çetiner’in aradığı eski İstanbul Emniyet Müdürü , Bakanın müdahil olduğu bu olayla ilgili, “Oradan ayrıl, olaya Bakan (Süleyman Soylu) müdahil oldu” dedi.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DEVREDE

Murat Çetiner, amirinin talimatıyla yaşananları anlatan bir rapor hazırladı. Bu rapor “gizli” ibaresiyle ilgili birimlere gönderildi. Kısa bir süre sonra kamuoyunun yakından tanıdığı eski emekli Ankara Emniyet Müdürlerinden önemli bir isim Çetiner’i ziyaret etti. Bu emekli müdür sözü Sarallar’a ilişkin konuya getirdi: “Bizim yeğenlerle ilgili bir mesele varmış. Bir rapor yazmışsın. O raporu geri çek. Süleyman’la (Bakan Soylu) birlikteydim, onun haberi var. Mustafa Çalışkan’a bilgi vermekte hata ettin” dedi.

‘GAYRİMEŞRUNUN RACONU AYRIDIR’

Çetiner ise, “FETÖ zamanındaki gibi ‘amiri bilmez, abisi bilir’ gibi mi yapacaktım? Esefle karşılıyorum bu dediğinizi. Hem siz hangi sıfatla bunu benden istiyorsunuz?” diye yanıt verdi. Ancak emekli emniyet müdürü, “Bak koçum, her şeyin adaleti mahkemelerde sağlanmaz. Gayrimeşrunun raconu ayrıdır” dedi. Bu görüşme oldukça gerilimli ve emekli emniyet müdürünün tehdit etmesiyle bitti.

SÜRGÜN ÜSTÜNE SÜRGÜN

İlerleyen günlerde Çetiner’in amirleri, “Bu saatten sonra Süleyman artık senin peşini bırakmaz” dedi. Gerçekten de öyle oldu. Soylu, Çetiner’in açığa alınması için hem İstanbul Valisi Vasip Şahin’e hem de Mustafa Çalışkan’a baskı üstüne baskı kurdu. Yoğun baskıya dayanamayan Çalışkan, Çetiner’i önce İstanbul’da Spor Şube Müdürü yaptı. Ancak bu kez Çetiner’in Sarallar’ın spor kulübüne operasyon yapacağı dedikoduları yayıldı. Çetiner bu kez Emniyet’in Turizm Şubesi’nin başına getirildi, oradan da polis okuluna sürüldü. Yaşananlar sürgünle de son bulmadı. Çetiner daha sonra FETÖ iltisakı iddiasıyla açığa alındı. Halbuki geçmişte defalarca aklanmıştı. Açığa alındığı günün ertesinde Bakan Soylu tarafından makamına çağırıldı. Bu görüşme çok gergin ve Soylu’nun hesap sormasıyla geçti. Ancak Emniyet Müdürü Çetiner’in verdiği cevaplar Bakanı çok rahatsız etti. Soylu, Çetiner’in Bakırköy’de yaşanan olayda kendisine saygısızlık yaptığını, sessiz kalmasını yakında görevine iade edileceğini aktardı. Ancak Çetiner 1 yıl sonra meslekten ihraç edildi. Bir emniyet müdürü Sarallar operasyonun bedelini böylelikle ödemiş oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem