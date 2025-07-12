Saral'ın 'Bakan Ersoy' Eleştirileri Ortalığı Karıştırmıştı, AKP'li İsimden Önce Destek, Sonra Geri Adım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Bakan Ersoy'a sözleri ortalığı karıştırırken, Saral'a destek çıkan isim attığı tweeti apar topar sildi.

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Saral'ın 'Bakan Ersoy' Eleştirileri Ortalığı Karıştırmıştı, AKP'li İsimden Önce Destek, Sonra Geri Adım
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u hedef almış ve Bakan’ın festivalleri sürdürmesine tepki göstermişti.

Saral "Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken. Trabzon’da “Kültür Yolu Festivali” adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı” demişti.

'BU TWEETİ KİM YAZDIRDI?'

Saral’ın bu paylaşımına AKP’nin 27. Dönem Tokat Milletvekili Selim Gültekin’den gelmişt. Gültekin, paylaşımda Saral’ın Bakan Ersoy’a yaptığı ziyareti hatırlatarak, “Yakın zamanda işiniz düştüğünde Bakan Bey’i makamında ziyaret eden de sizsiniz. Tweet atan yine siz. Bu tweeti kim yazdırdı size, hadi söyleyin” demişti.

AKP içinde alevlenen tartışmaya eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de dahil olarak, Saral’a “Benim yiğit kardeşim! İyi ki varsın” ifadeleriyle destek vermişti.

Saral'ın 'Bakan Ersoy' Eleştirileri Ortalığı Karıştırmıştı, AKP'li İsimden Önce Destek, Sonra Geri Adım - Resim : 1

Metiner’in bu paylaşımını kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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AKP Mehmet Nuri Ersoy
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