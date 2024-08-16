Saldırı Sonrası Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a Çağrı: Meclis'te Kan Akıyorsa Vatandaş Ne Yapacak?

CHP lideri Özgür Özel, AKP'li vekillerin TBMM'deki Can Atalay oturumunda muhalif vekillere saldırmasına tepki gösterdi. Özel, "Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Sayın Numan Kurtulmuş'u tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ve grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum" dedi.

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TBMM'deki Can Atalay oturumunda AKP'li vekiller, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Şık'a ilk yumruğu atanın AKP Milletvekili Alpay Özalan olduğu öğrenildi. Saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara tepki gösterdi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Utanç verici görüntüler. Her şey gözümün önünde oldu. Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz derecede utanç içindeyim şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş'u tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ve grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu artık Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir yerdeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Sayın Gülüstan Koçyiğit de Meclis'e müdahaleyi engellemek isterken saldırıya uğradı."

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