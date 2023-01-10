Sadece kadınların olduğu ankette AKP'nin oyları eridi
Alf Araştırma, sadece kadın seçmenlerle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Erkeklerin yer almadığı çalışmada AKP'nin oylarında erime yaşandığı görüldü.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kalmışken hem siyasi partiler hem de kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı.
Birçok ankette iktidar partisi ve ittifak ortağı MHP'nin 2018'deki sandık sonuçlarına kıyasla büyük bir düşüş yaşadığı, muhalefet partilerineyse ilgininse arttığı görülüyor.
Son anket, Alf Araştırma'dan geldi. 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmada sadece kadın seçmenler yer aldı. CHP üç puan farkla AKP'yi geçerken, MHP baraj altında kaldı.
Ankete katılanların partilere göre oy oranlarıyla şöyle şekillendi:
CHP: Yüzde 29,2