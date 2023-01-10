Sadece kadınların olduğu ankette AKP'nin oyları eridi

Alf Araştırma, sadece kadın seçmenlerle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Erkeklerin yer almadığı çalışmada AKP'nin oylarında erime yaşandığı görüldü.

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Sadece kadınların olduğu ankette AKP'nin oyları eridi - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kalmışken hem siyasi partiler hem de kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı.

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Sadece kadınların olduğu ankette AKP'nin oyları eridi - Resim: 2

Birçok ankette iktidar partisi ve ittifak ortağı MHP'nin 2018'deki sandık sonuçlarına kıyasla büyük bir düşüş yaşadığı, muhalefet partilerineyse ilgininse arttığı görülüyor.

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Sadece kadınların olduğu ankette AKP'nin oyları eridi - Resim: 3

Son anket, Alf Araştırma'dan geldi. 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmada sadece kadın seçmenler yer aldı. CHP üç puan farkla AKP'yi geçerken, MHP baraj altında kaldı. 

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Sadece kadınların olduğu ankette AKP'nin oyları eridi - Resim: 4

Ankete katılanların partilere göre oy oranlarıyla şöyle şekillendi: 

CHP: Yüzde 29,2 

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