Hilal Kaplan'ın yeni kocası eski arkadaşına tweeti gündem oldu: Google'da Ecmain araması zirvede

Hilal Kaplan'ın Tevfik Emre Sarı ile evlenmesi gündem oldu. Kaplan'ın, Sarı'ya geçmişte "Amin, ecmain kardeşim" tweeti atması da sosyal medyada çok konuşuldu. Google'da Ecmain kelimesinin aranması zirve yaptı.

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Hilal Kaplan'ın yeni kocası eski arkadaşına tweeti gündem oldu: Google'da Ecmain araması zirvede

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan, 2022 yılının ağustos ayında akademisyen Süheyb Öğüt'ten boşanmıştı. Kaplan, yeniden dünya evine girdi.

Hilal Kaplan, geçtiğimiz hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Milat gazetesi yazarı Tevfik Emre Sarı ile evlendi.

9 ay önce boşanmıştı; Sabah yazarı Hilal Kaplan FETÖ dosyalarında adı geçen Tevfik Emre Sarı ile evlendi9 ay önce boşanmıştı; Sabah yazarı Hilal Kaplan FETÖ dosyalarında adı geçen Tevfik Emre Sarı ile evlendiGüncel

Pelikan yapılanmasıyla birlikte anılan Hilal Kaplan’ın Sarı’yla evlenmesiyle birlikte sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan birisi de iki ismin arkadaş olduğu; Sarı ile Süheyb Öğüt’ün arkadaşlığıydı…

GOOGLE’DA ECMAİN ARAMASI ZİRVE YAPTI

Kaplan'ın, Sarı'ya geçmişte "Amin, ecmain kardeşim" tweeti atması da sosyal medyada oldukça konuşulmuş, merak yaratmıştı.

Öyle ki, Kaplan’ın paylaşımının ortaya çıkmasıyla Google’da ecmain kelimesinin araması zirve yaptı.

Hilal Kaplan'ın yeni kocası eski arkadaşına tweeti gündem oldu: Google'da Ecmain araması zirvede - Resim : 2

ECMAİN NEDİR? ECMAİN NE DEMEK?

Vatandaşlar, bu yanıtın ardından ecmainin ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Ecmain ne demek, ecmain nedir, ecmain nerelerde kullanılır? 

Ecmain kelimesi etimolojik olarak "cem" sözcüğünden türetilmiştir.

Arapçada cümlemize, cümlemizin manasında kullanılır. Birisi bir dua ettiğinde akabinde "Amin ecmain" denilir. Bunun manası "Allah duanı cümlemiz yani hepimiz için kabul etsin" demektir. "Ecmain" yapılan duanın kapsama alanını genişletmek amacıyla türetilmiş Arapça kökenli bir kelimedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tevfik Emre Sarı Ecmain Hilal Kaplan TRT
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