RTÜK üyesi dilekçe verdi: Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürlerini görmezden gelmeyin
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında ettiği küfürlerin incelenmesi için Üst Kurul'a dilekçe verdiğini duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürlü sözlerinin incelenmesi için dilekçe verdiğini duyurdu.
Taşcı, "O utanmıyor küfrediyor; RTÜK ise üç maymunu oynuyor. Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki küfürleri nedeniyle programın Üst Kurulda incelenip, değerlendirilmesi, bu kirli dilin duymazdan gelinmemesi bugün dilekçe verdim" dedi.
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