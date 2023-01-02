RTÜK üyesi dilekçe verdi: Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürlerini görmezden gelmeyin

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında ettiği küfürlerin incelenmesi için Üst Kurul'a dilekçe verdiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
RTÜK üyesi dilekçe verdi: Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürlerini görmezden gelmeyin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürlü sözlerinin incelenmesi için dilekçe verdiğini duyurdu.

Taşcı, "O utanmıyor küfrediyor; RTÜK ise üç maymunu oynuyor. Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki küfürleri nedeniyle programın Üst Kurulda incelenip, değerlendirilmesi, bu kirli dilin duymazdan gelinmemesi bugün dilekçe verdim" dedi.

RTÜK üyesi dilekçe verdi: Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürlerini görmezden gelmeyin - Resim : 1

Son Güncelleme:
Babacan: Anadilde eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız Siyaset 02 Ocak 2023 14:08
İYİ Partili Özlale: Saraçhane’de ortaya çıkan enerji tam olarak kullanılmadı Siyaset 02 Ocak 2023 13:25
Erdoğan: 2022 yılı ihracatımız 12,9'luk artışla 254,2 milyar dolar oldu Siyaset 02 Ocak 2023 12:49
Selahattin Demirtaş: Başlıyoruz Siyaset 02 Ocak 2023 12:35
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler
Türk-İş Başkanı Atalay'dan eleştirilere yanıt: "Önerim, bizi bir daha toplamasınlar" Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'Erdoğan'la konuştunuz mu' sorusuna yanıt