Reuters: Erdoğan seçmenle bağ kurma yeteneğini kaybetti; Kılıçdaroğlu, 10 puan önce

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesinden sonra uluslararası kamuoyunun gözü Türkiye’ye çevrildi.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye’deki son durum ile ilgili dikkat çekici bir habere imza attı.

Haber ajansı, "Mayıs ayındaki seçimlerden önce anketler, Erdoğan’ın rakibinin yüzde 10’dan fazla puan gerisinde olduğunu gösteriyor" başlığıyla hazırladığı haberde, "Anketlerde Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde de AKP ve müttefiklerinin en az 6 puan önünde olduğunu gösteriyor. HDP’nin de yüzde 10’un üzerine rahatlıkla çıkabildiği görülüyor" ifadesi kullanıldı.

Haberde, "Son 20 yılın en büyük rekabetiyle yüz yüze gelen Erdoğan’a desteğin AKP’nin daha önce güçlü olduğu bölgelerdekilerin de yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor. Seçimler sadece kimin ülkeyi yöneteceğinin değil, nasıl yönetileceğinin de karar verilmesi anlamına geliyor" denildi.

"ERDOĞAN SEÇMENLE BAĞ KURMA YETENEĞİNİ YİTİRDİ"

Reuters’a konuşan siyasi risk danışmanı Wolfango Piccoli, Millet İttifakı’nın seçmen karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini ve seçmene yönelik planlarla momentumu korumaları gerektiğini söyledi. Piccoli, "Sadece her şeyden Erdoğan’ı sorumlu tutmak yanlış olur. Önceki seçimler Erdoğan’ın iyi bir seçim kampanyacısı olduğunu gösteriyor fakat son açıklamalar, desteğin azaldığını ve seçmenle bağ kurma yeteneğini yitirdiğini gösteriyor" dedi.

AKSOY ARAŞTIRMA'NIN ANKETİNE VURGU

Aksoy araştırma şirketinin yaptığı ankette Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55,6, Erdoğan’ın da yüzde 44,4 oy alacağını ortaya koyduğunu aktaran Reuters, Alf Araştırma şirketinin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55,1, Erdoğan’ın ise yüzde 44,9 oy alabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Haberde, Piar isimli araştırma şirketinin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 57,1 oy aldığı görülürken Erdoğan’a desteğin ise yüzde 42,9 olduğu kaydedildi. ORC isimli şirketin sonuçlarında ise Kılıçdaroğlu’na desteğin yüzde 56,8 ve Erdoğan’a desteğin de yüzde 43,2 olduğu vurgulandı.

Reuters, anket sonuçlarına göre depremlerin AKP’ye desteğe ufak bir etkisi olduğunu bildirdi.