Değişimcilerin adayı Çelik'e kritik destek | Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Erdoğan Toprak: Başarılı olacağını düşünüyorum

GERÇEK GÜNDEM - Ankara ve İzmir kongrelerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi. Kulislerde seçimin iki adayla geçecek olmasına kesin gözle bakılıyor.

Hafta sonu Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 25 ilçe belediye başkanıyla birlikte CHP İstanbul İl Merkezi’nde adaylığını açıkladı. Çelik’in karşısında yarışa gidecek diğer aday bir son dakika sürprizi olmazsa eski il başkanlarından Cemal Canpolat olacak.

KRİTİK İSİM: ERDOĞAN TOPRAK

İstanbul’daki seçimlerin en önemli aktörlerinden biri hiç kuşkusuz, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sırasında dahi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerin başında gelen Toprak, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını nerdeyse tüm mitinglerinde yer almıştı.

“Değişimcilerin adayı” olarak İstanbul İl Başkanlığı’na aday olan Özgür Çelik aynı zamanda Erdoğan Toprak’ın en yakınındaki isimlerden. Siyaset sahnesine 1992 yılında ilk kez ilçe olan Bahçelievler’de Demokratik Sol Parti’den belediye başkanı adayı olan Toprak, Özgür Çelik’in yeniden ilçe başkanı seçilmesinde de etkili olmuştu.

Erdoğan Toprak

TOPRAK GERÇEK GÜNDEM’E KONUŞTU, ÖZGÜR ÇELİK’E DESTEK VERDİ

Gerçek Gündem’in ulaştığı Toprak, “Özgür Çelik, partimizin gelecek vaat eden önemli genç siyasetçilerinden biri. Onun partinin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynayacağını başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

“ÜÇ HAFTA ÖNCE SAYIN KILIÇDAROĞLU’NA BUNUN BİLGİSİNİ VERDİM”

Özgür Çelik’in adaylaşmasında rol oynayan Erdoğan Toprak, bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu’yla herhangi bir görüşme yaptı mı?

Gerçek Gündem’in konuştuğu Erdoğan Toprak, “Üç hafta önce Sayın Kılıçdaroğlu’na bunun bilgisini verdim. Kendisinin haberi vardı” dedi.

“BENİM DURDUĞUM YER BELLİ”

Erdoğan Toprak, 8 Ekim’deki kongrenin iki adaylı bir yarış olması hakkında ise “Benim durduğum yer belli. Dolayısıyla durduğum yerde duruyorum. CHP için her şekilde hayırlı olsun” yorumunda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem