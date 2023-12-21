Polisler de tasfiye edildi... HSK kararnamesi: Dilan Polat soruşturmasını yürüten savcı İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi!

Aralarında Dilan Polat soruşturması da olan kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, son kararnameyle Erzurum'a gönderildi. Polat soruşturmasında yer alan polislerin de tasfiye edildiği ileri sürüldü.

Polisler de tasfiye edildi... HSK kararnamesi: Dilan Polat soruşturmasını yürüten savcı İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi!

GERÇEK GÜNDEM - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi açıklandı.

Yüzlerce hakim ve savcının yerinin değiştiği kararnamede dikkat çeken atamalar yapıldı.

DİLAN POLAT SORUŞTURMASINI YÜRÜTEN SAVCI SÜRÜLDÜ

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün yeri değiştirildi. Yakın zamanda yürüttüğü Dilan Polat soruşturmasıyla kendisinden bahsettiren Kökçü kararnameyle birlikte, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.

ÖZDAĞ: POLİSLER TASFİYE EDİLDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dilan Polat soruşturmasında görev yapan polislerin görevden alındığını ileri sürmüştü.

Özdağ, öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yine bir skandal, istanbul Mali Şubede, Dilan POLAT dosyasına bakan özel ekip
(5 komiser 3 memur) apar topar görevden alınıp en ücra karakollara sürülmüş. Özel ekibin aralarında A.I.’da olan 40-50 kişiyi daha gözaltına alayacaklar için görevden alındıkları ileri sürülüyor. Doğru ise çok çok yazık."

Kaynak: Gerçek Gündem

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