PM ve YDK seçimleri tamamlandı: İşte yeni CHP

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hafta sonu 38. Olağan Kurultayı heyecanı yaşandı.

İlk gün genel başkan seçimi oldu. Kurultayda 81 ilden bin 367 delege, yeni genel başkanın belirlenmesi için oy kullandı.

Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

Bu sonuçla CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliği sona erdi.

PM VE YDK SEÇİMLERİ

Dün, kurultayın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri yapıldı.

Üyelik için başvuru süreci dün saat 19.00’da tamamlandı. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvuru yaptı. Seçimleri için başlayan oy verme işlemi saat 05.30’da, oy sayım işlemi saat 11.00'de de sona erdi.

CHP’de Parti Meclis’inde yer alan isimler şöyle:

GÖKAN ZEYBEK

ÖZGÜR KARABAT

BEDİRHAN BERK DOĞRU

OZAN IŞIK

DENİZ YÜCEL

GAMZE TAŞCIER

MURAT BAKAN

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

CEM AYDIN

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

SELİN SAYEK BÖKE

CANAN TAŞER

PINAR UZUN OKAKIN

MAHİR YÜKSEL

ERHAN ADEM

BURHANETTİN BULUT

ECEVİT KELEŞ

ALİ ABBAS ERTÜRK

HİKMET ERBİLGİN

ALİ HAYDAR FIRAT

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

HÜSEYİN YAŞAR

BERKER ESEN

ULAŞ KARASU

MÜSLİM SARI

DENİZ YAVUZYILMAZ

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

ÖZGÜR CEYLAN

HİKMET YALIM HALICI

ERBİL AYDINLIK

SEVGİ KILIÇ

YALÇIN GÖRGÖZ

ORHAN SARIBAL

TURGAY ÖZCAN

MELİSA UĞRAŞ

MEHMET TÜM

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

MEHMET NECATİ YAĞCI

SİNEM KIRÇİÇEK

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

İSMAİL ATAKAN ÜNVER



SEMRA DİNÇER



NEVAF BİLEK



HÜSEYİN CAN GÜNER



AHMET HAKAN UYANIK



BORA TERZİ



ERTAN AKBABA



DURSUN BULUT



OĞUZ KAAN SALICI



ŞENGÜL YEŞİLDAL



EMİN UMUT DİKİLİ



EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL



SİNAN ADIYAMAN



MUSTAFA ADIGÜZEL



ERDAL AKSÜNGER



MURAT ÇAN



VELİ ÖZDEMİR



NECDET SARAÇ

Yüksek Disiplin Kurulu'nda bulunan isimler:

AYÇA AKPEK ŞENAY

ESİN FATMA TEMEL

HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

İSMAİL EMRE TELCİ

EKİNCAN AKSOY

ÖZKAN TİCE

AYSEMİN GÜLMEZ

DENİZ ÇAKIR

SÜLEYMAN BÜLBÜL

DENİZ DEMİRÖZ

NURDAN YÜCAL

TURAN TAŞKIN ÖZER

ALİ BALTA

ÖZGÜR SAĞLAM

REMZİ KAZMAZ

Bilim kültür sanat platformu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

YANKI BAĞCIOĞLU



YALÇIN KARATEPE



VOLKAN DEMİR



BARAN BOZOĞLU



İLHAN UZGEL



GÜLŞAH DENİZ ATALAR



FETHİ AÇIKEL



GÖKÇE GÖKÇEN