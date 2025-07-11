PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından AKP'den İlk Açıklama

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından kritik bir eşik aşılırken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Çelik açıklamasında, "Gelinen aşamada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır" dedi.

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PKK'nın Silah Bırakmasının Ardından AKP'den İlk Açıklama
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'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında terör örgütü PKK bugün silah bırakırken, tarihi bir eşik açıldı. PKK'nın ilk silahları bırakmasının ardından AKP cephesinden ilk açıklama Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasının devamında, "Gelinen aşamada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır" dedi.

Çelik konuya ilişkin açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Sn Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve Sn Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir. “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin “terörsüz bölge” hedefine ulaşmasını sağlayacaktır.

DEM Parti’nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis’in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi her şart altında korunmuştur.

Gelinen aşamada “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir. Terörü “vekâlet savaşları”nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade “terörsüz Türkiye” iradesi ve bunun “terörsüz bölge” anlayışına ilham kaynağı olmasıdır.

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Tarihi Günde Kritik Dönemeç: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü GeldiTarihi Günde Kritik Dönemeç: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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