PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!

PİAR Araştırma'nın son anketi 7-9 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2611 kişinin katılımıyla yapıldı. Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçları ise şöyle oldu: