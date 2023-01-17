PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!

PİAR Araştırma, Ocak 2023 anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre bu pazar seçim olsa MHP baraj altında kalıyor.

anket 2023 seçim
Son Güncelleme:
PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 1

2023 seçimlerine sayılı aylar kala, anket şirketleri de seçim araştırmalarına hız verdi. Tüm anket şirketleri seçim sonucuna en yakın sonucu tahmin etmek için çalışmalarına başladı.

1 15
PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 2

Son olarak PİAR Araştırma, yapılan son anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

2 15
PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 3

PİAR Araştırma'nın son anketi 7-9 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2611 kişinin katılımıyla yapıldı. Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçları ise şöyle oldu:

3 15
PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! - Resim: 4

AKP: Yüzde 31,2

4 15