PİAR'dan Ocak 2023 anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
PİAR Araştırma, Ocak 2023 anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre bu pazar seçim olsa MHP baraj altında kalıyor.
2023 seçimlerine sayılı aylar kala, anket şirketleri de seçim araştırmalarına hız verdi. Tüm anket şirketleri seçim sonucuna en yakın sonucu tahmin etmek için çalışmalarına başladı.
Son olarak PİAR Araştırma, yapılan son anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
PİAR Araştırma'nın son anketi 7-9 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2611 kişinin katılımıyla yapıldı. Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçları ise şöyle oldu:
AKP: Yüzde 31,2