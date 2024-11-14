Peş Peşe Soruşturmaların Ardından... CHP Genel Başkanı Özel Açıklama Yapacak

CHP’li belediyelere peş peşe başlatılan ‘konser harcaması’ soruşturmalarının ardından, Genel Başkan Özgür Özel’in partisinin genel merkezinde bir açıklama yapacağı bildirildi.

Açıklamanın CHP’li belediyelere yönelik müfettiş görevlendirmelerine ilişkin olacağı kaydedildi.

Açıklamanın saati ise 14.30 olarak belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş'e 69 milyon TL ödendiği iddiaları büyüdü. ABB Başkanı Mansur Yavaş, kameralar karşısına geçerek iddiaları yalanlayarak, tek tek yapılan ödemeleri açıkladı.

Ancak bu gelişmelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek belediye hakkında inceleme başlattı.

Bu incelemenin ardından bir haber de İstanbul'dan geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir dizi etkinliğe ilişkin soruşturma başlattı.

Son olarak CHP'li Beykoz Belediyesi'nin etkinlikleri hakkında da soruşturma başlatıldı.