Pendik'teki Nikah Çok Konuşulmuştu: Bu Kez Özel ile Kılıçdaroğlu Var İmamoğlu Yok

CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlu Deniz Uzunyayla ve Şalin Özdemir’in nikah töreninde çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıymış, CHP'nin eski Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılmıştı. CHP lideri Özgür Özel’in bu nikaha katılmaması tartışma konusu olmuştu. Özel ile Kılıçdaroğlu bu kez Tekirdağ’daki nikah töreninde bir araya geldi.

BU KEZ BİR ARADALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un oğlunun nikah töreninde bir araya geldi. İkili nikah şahitliği yaptı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun’un oğlu Kaan Aygun, Eda Yılmaz ile dünya evine girdi. Tekirdağ’da bir tesiste yapılan nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı CHP’li Volkan Nallar’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Özel, Kılıçdaroğlu ve Karayalçın yaptı. Özel, nikahta yaptığı konuşmada, çifti kutlayarak, mutluluklar diledi.

HAYATINI KAYBEDEN CHP'Lİ EKİCİLER'İN AİLESİNE ZİYARET

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ÖZEL İSTANBUL'DAKİ NİKAHA KATILMAMIŞTI

CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlu Deniz Uzunyayla ile Şalin Özdemir dünya evine girmiş ve çiftin nikahını İBB Başkanı İmamoğlu kıymış, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise nikah şahitliğini yapmıştı.

Nikah törenine CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu gibi isimler katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul’da olmasına rağmen katılmamıştı.

Kaynak: DHA