Parti teşkilatlarıyla bayramlaşan Erdoğan 'erken seçim' kapısını kapattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla parti genel merkezinde video konferans aracılığıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

81 ilin parti teşkilatıyla video konferans aracılığıyla bayramlaştıktan sonra konuşma yapan Erdoğan, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan gerilimlere değinirken 'Seçimsiz 4 yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışı eserlerle, reformlarla dolu dolu geçirerek bir tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz.' diyerek erken seçim kapısını kapattı.

Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar;

'Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. İbadetlerin, kurbanların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum.

Kurban bayramımızı Filistin topraklarında katliamların yaşandığı dönemde idrak ediyoruz. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Soykırımcı İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizin acısı hepimizin yüreğini dağlıyor. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Netanyahu'nun durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz.

'İSRAİL'İ ATEŞKESE ZORLAMAK İÇİN TİCARET İŞLEMLERİMİZİ DURDURDUK'

G7'de İtalya'da muhataplarımıza açıkça ifade ettik, soykırımcıların hesap vermesi için imkanlarımızı seferber ettik. İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Hamas ile ilişkimiz devam ediyor. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması için çalışıyoruz.

Gazze ile birlikte İslam coğrafyasındaki diğer dramlara da sessiz kalmıyoruz. Sudan'daki kardeş kavgasının durması için çabamızı sürdürüyoruz. Mazlumların imdadına koşuyoruz. İnşallah bundan sonra da dimdik durmaya, mazlumun çığlığı olmaya devam edeceğiz. Bayram dayanışmadır, kucaklaşmadır.

'KİBRİ, YIKICILIĞI YANIMIZA YAKLAŞTIRMADIK'

Libya'dan Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e, nerede bir sıkıntı, istikrarsızlık ve trajedi varsa ayrım yapmadan mazlumların imdadına koşuyoruz.

İnsanlarımızın arasında dostluğun tesis edilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. AK Parti olarak halın ve hakkın rızasını kazanmak için yürüttüğümüz mücadelede bu anlayış ile hareket ettik. Kibri, yıkıcılığı yanımıza yaklaştırmadık.

'ERKEN SEÇİM' KAPISINI KAPATTI

'Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz' şeklinde konuşan Erdoğan devamında: 'Seçimsiz 4 yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışı eserlerle, reformlarla dolu dolu geçirerek bir tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullanarak erkem seçim kapısını kapattı.

Kaynak: AA