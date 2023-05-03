Parti sözcüsü paylaştı: Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı

Sayın Yavaş sosyal devlet politikaları ve tarımla ilgili, sayın İmamoğlu da şehircilikle ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı görevinde bulunacak. Ülkemizin iki büyükşehir belediye başkanı bizzat bu inşa süreciyle görevlendiriliyorlar. Bu çok anlamlı. Bu sonuçta milletimizin faydasına olacaktır. Devletimizin yaralarını sarma konusunda bize çok ciddi zaman kazandıracaktır.