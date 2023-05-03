Parti sözcüsü paylaştı: Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, yayında partisinin oy oranına ilişkin de açıklama yaptı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sahanın sesinin anketlerden farklı olduğunu söyleyen Zorlu, İyi Parti'nin oy oranının yüzde 15'in üstüne çıktığının görüldüğünü belirtti.
Zorlu şunları söyledi: "Eve, pazara girdiğimizde pazarcı oradan bağırıyor 'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' diye. Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz. Şu anda yüzde 15'in üstüne oy oranının çıktığını söyleyebilirim. Bunun adım adım devam edeceğine inanıyorum. Sahanın sesi anketlerden biraz farklı. Kaygılar, endişeler ortak. Milletimizin geleceğine bakış ortak. Bu ortaklaşmanın insanları yönlendirdiğine inanıyorum.
"PARTİLER KİŞİLERDEN ÖTEDİR"
Partiler kişilerden ötedir, üstündür. Partinin bütünsellik içinde başarıya taşınması İYİ Parti için vazgeçilmezdir. Bugün sayın Kılıçdaroğlu, iki büyükşehir belediye başkanımızla mitingler gerçekleştiriyor. Zaman zaman ortak mitingler yapılıyor. Son 5 senedir anketlerde öne çıkan hangi isim varsa bugün artık hepsi bütün.
Sayın Yavaş sosyal devlet politikaları ve tarımla ilgili, sayın İmamoğlu da şehircilikle ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı görevinde bulunacak. Ülkemizin iki büyükşehir belediye başkanı bizzat bu inşa süreciyle görevlendiriliyorlar. Bu çok anlamlı. Bu sonuçta milletimizin faydasına olacaktır. Devletimizin yaralarını sarma konusunda bize çok ciddi zaman kazandıracaktır.