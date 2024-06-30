Özgür Özel'in kardeşinden CHP'li belediyeye zam tepkisi: Böyle mi yöneteceksiniz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir'de yapılan su zammına isyan etti. Cemil Tugay'ı sert sözlerle eleştiren Barış Özel, "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" dedi.

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Özgür Özel'in kardeşinden CHP'li belediyeye zam tepkisi: Böyle mi yöneteceksiniz!

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin kararı ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere suya tek seferde yüzde 45 oranında zam yapıldı. İzmirliler zam kararına isyan ederken, bir tepki de Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'den geldi.

Cemi Tugay’ın seçimden önce verdiği 'suya indirim' vaadini tutmadığını ifade eden Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!"

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Cemil Tugay Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediyesi
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