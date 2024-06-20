Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: 'Bu itiraflarını yedireceğim'

Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik 'Bidon kafa' sözlerine sosyal medya hesabından sert bir cevap verdi.

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Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: 'Bu itiraflarını yedireceğim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı programda gazeteci Yılmaz Özdil'i 'Bidon kafa' diyerek eleştirmişti.

Bunun üzerine Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Özgür Özel'i hedef aldı.

Özdil, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. 'Erken seçim istemiyor, AKP'nin toparlanmasına fırsat tanıyor' dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. 'Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan' dediğim için, 'AKP’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor' dediğim için bana saldıran özgür özel, bu iftiranı sana yedireceğim.''

Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: 'Bu itiraflarını yedireceğim' - Resim : 1

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