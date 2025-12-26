Özgür Özel'den Suriye'deki Cami Saldırısına Tepki: 'Gerekli Adımlar Atılmalı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’nin Humus kentindeki Ali Talip Camisi'ne yönelik bombalı saldırıyı kınadığına dair bir açıklama yayımladı. Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye’nin Humus kentinde Alevilerin ibadet ettiği İmam Ali bin Ebu Talib Camii’ne yönelik bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz" dedi.

'DEMOKRATİK SURİYE'Yİ SAVUNUYORUZ'

CHP lideri, inançların korunma gereksinimine değinerek "Komşumuz Suriye’nin istikrarı, barışı ve huzuru için tüm taraflar samimiyetle sorumluluk almalı, büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle gereken adımlar atılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, tüm kimliklerin ve inançların, anayasal güvence altında bir arada yaşayacağı demokratik bir Suriye’yi savunuyoruz, tüm platformlarda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, paylaşımını "Alevileri hedef alan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor, bir daha tekrar etmemesi için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: DHA