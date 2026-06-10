Özgür Özel'den Sert İhraç Yanıtı: 'Atanmışlar, Paralel CHP Oluşturamaz'

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CHP’de mahkeme kararıyla genel başkanlık tartışmalarının sürdüğü süreçte, parti içinde bu kez disiplin mekanizması devreye girdi. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, dokuz milletvekilini tedbirli kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

'Özgür Özel İletişim' adlı X hesabı üzerinden şu sert açıklama geldi: "Ak Parti tarafından ‘Butlan’ atanan mazbatasızlar CHP’de genel başkanlık yapamazlar… Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, dokuz milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır. Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."

Kaynak: Haber Merkezi