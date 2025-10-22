Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: Beni Çok Az Tanımış, Yakından Tanıtacağım Kendisine

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı eski CHP kurultay delegeleri CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için dilekçe verdi. İptal talibine CHP lideri Özgür Özel’den ilk tepki geldi. Özel, "Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: Beni Çok Az Tanımış, Yakından Tanıtacağım Kendisine
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özel, sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giderek İmamoğlu ile cezaevinde görüştü. Görüşme saat 09.40’ta başladı ve yaklaşık dört saat sürdü. Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, CHP’nin Kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ'A SERT YANIT

CHP 39. Olağan Kurultay sürecine yönelik açılan davalara da değinen Özel, özellikle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın başvurusu hakkında net konuştu.

İsmini anmadan sert eleştirilerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzümsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz."

CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi!CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi!Siyaset
Özgür Özel’den Dikkat Çeken ‘Kıbrıs’ Mesajı: ‘Kimse Türkiye’nin Arka Bahçesi Olarak Görmesin’Özgür Özel’den Dikkat Çeken ‘Kıbrıs’ Mesajı: ‘Kimse Türkiye’nin Arka Bahçesi Olarak Görmesin’Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel Lütfü Savaş
Son Güncelleme:
CHP Kurultay Davasında Geri Sayım! Duruşma Salonu Belli Oldu CHP Kurultay Davasında Duruşma Salonu Belli Oldu
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
Yurtta Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Kapıda Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu