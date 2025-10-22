Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a: Beni Çok Az Tanımış, Yakından Tanıtacağım Kendisine

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özel, sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giderek İmamoğlu ile cezaevinde görüştü. Görüşme saat 09.40’ta başladı ve yaklaşık dört saat sürdü. Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, CHP’nin Kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ'A SERT YANIT

CHP 39. Olağan Kurultay sürecine yönelik açılan davalara da değinen Özel, özellikle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın başvurusu hakkında net konuştu.

İsmini anmadan sert eleştirilerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzümsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz."

