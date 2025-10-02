Özgür Özel'den Kritik Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararını savunarak, “Öyle bir zulüm ve haksızlık altındayız ki fikren karşımızda olanlar bile bu tutumumuza ‘ne yapsın adamlar, nasıl dinlesin o cumhurbaşkanını’ diyorlar” dedi.

Özel, iddianamelerle ilgili, “Bir an önce görevinizi yapınız, iddianameyi yazınız. Biz o iddianameleri yargılanmak için değil, sizleri yargılamak için bekliyoruz. İnsanların haysiyetiyle, namusuyla, şerefiyle oynadınız. 560 milyarlık yolsuzluk dediniz, tek kuruşu ispat edemediniz. Bunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

'DAVALAR CANLI YAYINLANSIN'

Özel, toplumu ilgilendiren davaların kanallardan canlı yayınlanmasına yönelik taleplerini de tekrarladı. “Bizim arkadaşlarımız masumiyetlerine inanıyor, iddiaları canlı yayında yanıtlamak istiyor. Sayın Bahçeli’nin de bunu olumlayan bir paylaşımı vardı. Hiç değilse internetten takip edilmesini olanaklı kılınmasını istiyoruz” dedi.

CHP'NİN MECLİS AÇILIŞINA KATILMAMASI

Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinlememe kararına ilişkin soruya yanıt veren Özel, “Ben sahada bir tane 'Niye gitmediniz' diyen duymadım. Öyle bir zulüm ve haksızlık altındayız ki fikren karşımızda olanlar bile bu tutumumuza 'ne yapsın adamlar, nasıl dinlesin o cumhurbaşkanını' diyorlar.” ifadelerini kullandı.

Özel, "İnsan siyasi rakiplerine bu zulmü yapar mı? Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Sen İBB Başkanı'yken bu suçlamaların hepsine muhataptın, bir gün tutuklu yargılanmadın. Sana yapılmayanı şimdi arkadaşlarımıza nasıl reva görüyorsun. Bunu yapınca da biz Meclis'e gelmeyince de kimse kusura bakmasın." diyerek tepkisini dile getirdi.

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI

İsrail'in Sumud Filosu’na yönelik saldırısını da değerlendiren Özel, “Sumud Filosu’na saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Aktivistlerin tutuklanması uluslararası hukuk açısından son derece sakıncalıdır." dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"İspanya bir eşlik etmek üzere gemi yolladı, İtalya fırkateyn yolladı. Bizimkiler de orada bir gücümüz var. Filo oradan geçerken su alan bir tanesine yardım ettiler. AK Partililer sanki biz de Sumud'a destek yollamışız gibi paylaşıyorlar. 37 Türk vatandaşı gözaltına alınırken madem eşlik etmişiz gibi anlatıyordunuz, niye Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasına engel olmuyorlar? 37 tane İsrailli civcivi tutuklasalar bak İsrail neler yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin düştüğü hale bakın. O yüzden vatandaşlarımıza derhal sahip çıkılması, İsrail'e en sert tepkinin verilmesi, Sumud'daki tüm aktivistlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerekiyor. Bu kadar İsrail karşısındaki pısırıklığın Trump korkusundan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz."

