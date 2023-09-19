Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söylediniz mi?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen 'Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söylediniz mi?' sorusuna yanıt verdi.

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Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söylediniz mi?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkan adayı ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT

Özel, kendisine yöneltilen "Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söylediniz mi?" sorusuna cevap verdi.

Özel, "Lisan-ı Münasip ile hem biz hem de kendisine çok kıymet veren insanların söylediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Dünyadaki bütün diktatörler muhalif seçmenin sandığa küsmesinden besleniyorlar. Bizim tarafta katılım oranı bir düşerse... Onun kitlesi gidecek sandığa! O yüzden biz muhalif seçmeni bırakın kendimize siyaset kurumuna, sandığa küstürecek bir şey yapmayalım. Ben her yerde şunu duyuyorum; 'Değişim olmazsa bir daha oy vermeyeceğim!' Bunu duymayan varsa çıksın karşıma."

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