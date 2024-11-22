Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' Paylaşımı: 'Her Zaman Doğru Tarafta Duracağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Özel, "Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız" dedi.

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Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' Paylaşımı: 'Her Zaman Doğru Tarafta Duracağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'hapis' ve 'siyasi yasak' istemiyle yargılanan CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Adliyesi'ndeki duruşmasına katıldı. Özel duruşmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' Paylaşımı: 'Her Zaman Doğru Tarafta Duracağız' - Resim : 1

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'HER ZAMAN DOĞRU TARAFTA DURACAĞIZ'

“Ankara Adliyesi'nde önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hukuksuz davanın duruşmasına katıldık. Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız.”

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