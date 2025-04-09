Özgür Özel’den Gözaltındaki Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlenen protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin aileleri ile buluştu. Özel, öğrencilerin ailelerine destek vererek, süreci değerlendirdi.

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Özgür Özel’den Gözaltındaki Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından Saraçhane’de yapılan protestolara katılan üniversite öğrencilerinden bir kısmı tutuklanmış, bir kısmına ev hapsi cezası verilmişti.

Özgür Özel’den Gözaltındaki Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması - Resim : 1

ÖĞRENCİERİN AİLESİYLE BULUŞTU

Son olarak tutuklu öğrenci sayısı 299’a düşmüş, kalan öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan çağrılar ise devam etmişti.

Öğrencilerin tutuklanmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin aileleri ile buluştu.

Özgür Özel’den Gözaltındaki Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması - Resim : 2

BAKAN TUNÇ, ÖZEL’İ SUÇLAMIŞTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğrencilerin tutuklanması hususunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in suçlu olduğunu işaret ederek ‘Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Birtakım istenmeyen olaylar oldu. Bazı şiddet olayları ve istenmeyen küfre varıncaya kadar hiç kimsenin tasvip edemeyeceği olaylar meydana geldi. Bu olayların çıkmasının sebebi CHP Genel Başkanı’nın sokak çağrısı yaparak, bir adli soruşturmayı bu şekilde gölgelemeye çalışması neticesinde bu tür istemediğimiz olaylar söz konusu oldu’ değerlendirmesini yapmıştı.

Özgür Özel’den Gözaltındaki Öğrencilerin Ailelerine Destek Buluşması - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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