Siyasette 'Özür Dileme' Polemiği! Özel: Biz İşimize Bakıyoruz Tayyip Bey...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Didim ilçesinde açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'özür dileme' cevabına yanıt verdi.

Özel, "Erdoğan'ın bir tane derdi var; kutuplaşma, gerginlik ve bunun üzerinden siyasi düşüşüne engel olmak. Bu ülke muhalefetten hizmet istiyor. Arı gibi çalışıyoruz. Biz işimize bakıyoruz, Tayyip bey kavgaya bakıyor" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan'ın bir tane derdi var; kutuplaşma, gerginlik ve bunun üzerinden siyasi düşüşüne engel olmak. Önce ağzına Dilruba'yı doladı sonra teğmenlerin yemin törenine dil uzattı.

Vatandaşımız bizden artık kutuplaşma değil kucaklaşma istedi. İzmir’de 31 aday gösterdik, 29’u belediye başkanı seçildi. Güya bu İzmir’e dünya kadar laf ediyorlardı, kibirli kibirli konuşuyorlardı. Ama milletin mesajı net.

Benim söylediğim ve özür dileyecek tek bir kelimem yok. Dedim ki 'Dilruba kimi kırdıysa onun adına ben özür dilerim. Tayyip bey de bir adım atsın.' Bu ülkede kavgayı bırakmak cesaret işi.

Tayyip bey Kadir Mısırlıoğlu'nun ifadesi için özür dilesin bakalım. Ayasofya'ya atadıkları ilk imam, Atatürk'e dolaylı yoldan kafir dedi. Ne diyeceğiz bunlara? Hadi özür dileyin. Gezi'de birinden özür dilenecekse, Vera okula babasız başladı. Vera'dan özür dileyin. Ben kavga etmem, vatandaşın derdiyle dertlenirim. Bir kavgam varsa vatandaşın yoksulluk, işsizlik kavgasıdır.

Bu ülke muhalefetten hizmet istiyor. Arı gibi çalışıyoruz. Biz işimize bakıyoruz, Tayyip bey kavgaya bakıyor."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim çağrısını tekrarlayan Özel, "Nasıl 31 Mart'ta millet doğruyu gördüyse ve verdiği karardan memnunsa gelecek sene kasım ayı son tarihtir. Tayyip Bey gelsin vatandaşı rahatlatsın. En büyük hakem karar versin. Biz yeterince küfür ve hakaret duyduk. Bunlara cevap vermediğimiz için de milletimizin teveccühünü gördük bundan sonra da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

HULUSİ AKAR'A DAVA TEPKİSİ

AKP Kayseri Milletvekili ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın açtığı 100 bin TL'lik tazminat davasına ilişkin konuşan Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Şaşırmadım. Hulusi Akar'ın arkadaşlarının bedduasını aldığını, hakkını helal etmeden öldüklerini söyledim. Hulusi Akar arkasında kimseyi bulamadı. O gün 500 bin lira açıp bugün 100 bin açıyorsa zevahiri kurtarmaya çalışıyor. Çıkalım hesaplaşalım. Benim arkamda benim söylediğim sözleri bilen, onu tanıyan silah arkadaşları var ve hepsi benim şahidim olmak için mahkemeye dilekçe verdi. Eskiden 'Su uyur Hulusi Akar diyorlardı. Artık akamıyorsun. Yavaş yavaş tarihin en kötü yerinde yerini muhafaza edeceksin. Kimse bulunduğu makama güvenip kabadayılık taslamaya çalışmasın."

NE OLMUŞTU?

Sokak röportajı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası alan ve kararın ardından tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, CHP'nin etkinliğinde onur konuğu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nedenle Özel'e tepki göstererek, "Bu, tek parti CHP'sine geri dönmektir. Millet, iradesine dil uzatanı affetmez. Sadece AK Parti'ye, sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Siyaset kurumuna gölge düşürdü. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgür Özel'in millete özür borcu var" demişti.

Özel ise "Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. İfade özgürlüğünü, bunun için tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Sayın Erdoğan Özgür Özel özür dilesin diyor. Ben ne için özür dileyeyim? Ben Dilruba adına özür dileyeyim. Şimdi sıra Erdoğan da... Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum. O da CHP'lileri üzen sözler için özür dilesin. Ben Dilruba'nın kırdığı herkesten onun adına özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GEZİ HATIRLATMASI

Dün Erdoğan bu sözlere cevap vererek, "Çıkmış birileri özür bahsi açıyor. 11 sene sonra da olsa samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Gezi olayları ile ilgili özür dilemesi gereken varsa onlar demokrasiyi savunanlar değil asıl öz eleştiri vermesi gereken haftalarca sokakları gerilime boğanlardır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem