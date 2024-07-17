Özgür Özel'den Erdoğan'a İzmir Faciası Yanıtı: 'Elektrik Dağıtım Şirketlerini Özelleştiren Ben Miyim?'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları; Yalçın Karatepe, Gülşah Deniz Atalar, Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci, Burhanettin Bulut ve Gökçe Gökçen eşlik etti.

Özgür Özel ve Ali Babacan görüşme sonrası basın toplantısında açıklama yaptı.

3 KONU BAŞLIĞI: EKONOMİ, SURİYE, ANAYASA

DEVA Partisi lideri Babacan ise şöyle konuştu:

“Bugün bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmiş olduk. 3 konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Birincisi; geçim sorunu, enflasyon, geçim sıkıntısı ve sosyal ayağı olmayan bir ekonomi politikasının uygulanmaya çalışılması.

İkinci konumuz sığınmacılar yani Suriye. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Esad ile görüşme mesajı son derece kıymetli. Bu normalleşme sadece iktidar olarak değil, muhalefet bağlamında da olmalı.

Üçüncü gündem maddemiz de, Meclis Başkanı Kurtulmuş’un başlattığı yeni anayasa çalışmaları. Önümüzdeki süreçte de bu konu hakkında CHP ile temasların olacağını değerlendirdik.

Gerçek enflasyonu mu TÜİK’in açıkladığı enflasyonu mu düşüreceksiniz?"

"NEZAKET ZİYARETİ VE HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİ"

CHP lideri Özgür Özel, "5 Kasım'daki Kurultay'dan hemen sonra telefonlaşmıştık. Böyle ziyarete niyetleri vardı. Ama partinin yoğunlukları ve seçimlerden dolayı bu ziyaret bugün gerçekleşebildi. Hepimizin içinde bulunduğu çok önemli 3 gündem maddesi konusunda nezaket ziyareti ve hayırlı olsun dileklerine ilave olarak konuya nasıl yaklaşacağımıza ilişkin değerlendirmemiz oldu. Son derece verimli, her iki partinin bundan önce sürdürdüğü iyi ilişkileri teyit eden, her konuda yoğun işbirliği yapabileceğimizi gösteren verimli toplantı oldu. Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Özgür Özel, emeklilerinin ekonomik durumuna değindi. Özel, “Ocak ayından beri emeklinin cebinden 5 kilo dana kıyma çalındı.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A İZMİR YANITI

Özgür Özel, İzmir’deki elektrik akımı faciasına ilişkin konuştu. Özel, "Suç bizdeyse gereğini yerine getiririz. Peki suç elektrik dağıtım şirketindeyse Erdoğan çıkıp özür dileyecek mi? 2010-2013 arası elektrik dağıtımlarını özelleştiren ben miydim Erdoğan mıydı? Elektrikte özelleştirme cinayettir diyenlere özür diliyorlar. Bunu söyleyen Erdoğan'ın 22 yıldır iktidarda olanla isim-soyisim benzerliği var. Yaşanan her şeyden sorumlu olan biri bunu söylüyorsa bunu verecek cevapta insan kelimeleri nezaketle seçmekte güçlük çekiyor.

Erdoğan özür davetinde bulunuyorsa ben de şunu sorayım. Depremin üzerinden 1.5 sene geçti. 1 yılda 620 bin konut yapacaklardı 76 bin yaptılar. Depremzedeler 1.5 sene sonra yine sokakta, çadırda, konteynırda. Sen 1.5 sene boyunca ev veremediğin depremzedelerden özür dileyecek misin?"

HAYVANLARIN KATLEDİLMESİNİ ÖNGÖREN YASA

Özel ve Babacan, sokak hayvanlarının öldürülmesini de öngören yasa teklifine karşı atacakları adımları da değerlendirdi. Ali Babacan, yanlış politikalar nedeniyle sokak hayvanlarının sayısında 'patlama' yaşandığını söyledi. "Hayvan haklarından ödün vermeden çözüm bulmak durumundayız. Zor bir konu" diyen Babacan, iktidarın bu işi belediyelere devredip geri çekilme ihtimalini de takip edeceklerini söyledi.

Özgür Özel ise hayvan hakları komisyonunun raporuna dikkat çekti. Oluşturulabilecek bir fon bütçesiyle aşılama, kısırlaştırma ve barınaklar yapılabileceğini belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bu, belediyelere sokak hayvanlarını katledin demek. CHP'li belediyeler bunu yapmayacak ama yapacak onlarca belediye çıkacak. Muğlak ifadeler var. Kamu tehdidine im karar verecek? Engelli hayvanların itlafına yol açabilecek kötü ifadeler var. Biz bu teklife karşı kırmızı alarmdayız. Çok özel ve sağlık sorunlarına dayalı mazeretler hariç gurubumuz mücadelesini sürdürecek. Tarih önünde yapmamız gerekeni yapacağız."

SOY İSMİ YASASI: KARAR KADINLARINDIR

Kadınların yalnızca kendi soy isimlerini kullanmalarının önüne geçilmek için de yasa hazırlığı olduğunu hatırlatan Özel, "Bu konuda karar kadınlarındır. CHP'nin de buradaki tutumu kadın haklarından, bu konuda mücadele eden derneklerin yanındadır. Bu konuda da kırmızı alarmdayız."

Babacan, haftaya pazartesi de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret edecek.

BABACAN, MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'U DA ZİYARET ETMİŞTİ

Babacan, geçen günlerde de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etmişti. Babacan bu görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından “Bugün kendisinden gelen davet üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’u ziyaret ettim. Hukukçu Milletvekillerimiz ile birlikte Anayasa çalışmaları konusunda TBMM Başkanı ile istişarelerde bulunduk. Kendisine ev sahipliği için teşekkür ediyorum” diye yazmıştı.

Kaynak: ANKA