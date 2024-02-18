Özgür Özel'den Destici'ye 'çalıntı slogan' yanıtı: Kullanmak isteyen arkadaşların, CHP'nin kurumsallığına saygı duymasını bekliyoruz

CHP, Ankara Spor Salonunda Aday Tanıtım Toplantısı düzenledi.

Partinin 31 Mart Yerel Seçimlere yönelik 'Seçim Bildirgesi' açıklandı.

CHP Lideri Özgür Özel, toplantıda adayların tanıtımı öncesi açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin "Biz daha önce kamuoyuna ilan ettik ve seçim beyannamemizde de kullandık. CHP'yi bizim sloganımızı kullanmamaları konusunda uyarıyoruz, tavsiyede bulunuyoruz. Bu bir emek hırsızlığıdır, bundan uzak dursunlar. Sivas'taki adayımız Adem Uzun Bey de daha önceden çıktığı billboardlarda bunu kullandı. Yaklaşık bir aydır bu sloganı kullanıyoruz. CHP bunu bizden ya gördü aldı ya da farklı bir çalışma yapsa da bunu BBP'nin kullandığını görmezden geldi. Bunu siyasi etiğe uygun görmüyoruz, bu konuda gerekli hukuki adımları da atacağız" sözlerine yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Slogan güzel, diğer parti adaylarının da seçim sürecinde sloganı benimsediğini görüyoruz. Ama şunu biliyoruz, 9 Ocak tarihinde başvurusunu yaptığımız, domain isimlerini aldığımız, tescillerini yaptığımız bu sloganı kullanmak isteyen arkadaşların, CHP'nin kurumsallığına saygı duymasını bekliyoruz."

Özel'in sözlerinden öne çıkanlar ise şöyle:

"Bugün 18 Şubat. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine 42 gün kaldı. 81 ilden belediye başkan adaylarımızı tanıtmak ve seçim bildirgemizi tanıtmak adına hep birlikte huzurunuzdayız. Türkiye’yi yeniden tek yumruk yapacak, yeniden birlikte bir direnişe bir şahlanışa tek bir kişinin bir partinin çıkarıyla değil tüm toplumun çıkarlarını önceleyen bir şekilde yönetilebilecek olduğuna inandıracak bir birliktelik için bizleri görevlendirdi. Partimize hizmet etmiş bütün genel başkanlarımı, aramızda olmayan iki genel başkanımızı minnetle ve buradaki genel başkanlarımı minnetle selamlıyorum. Siyasette vefa tartışmaları oluyor zaman zaman, hepimiz kendimizden önceki genel başkanlarımıza büyük bir vefa duyuyoruz ama bu salona hatırlatmak istediğin bir şey var. Bir partinin önceki genel başkanlarına vefa göstermek onların partisini iktidar yapmakla olur.

'3-5 KİŞİ PARTİYİ TARTIŞTIRIYOR AMA PARTİLİLİĞİNİ KİMSEYE TARTIŞTIRMAYANLAR VAR'

Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Memnuniyet anketleri olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı seçmenin taleplerini okumayı tercih ettik. Sonuç olarak burada karşınızda adaylarımız var. Aday adayı olup da adaylaşamayanlar oldu. Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarıyla görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum ama esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan benim gönlümün kahramanı kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, çok istedim olmadı sizi belirlediler ben çalışmaya hazırım dediği telefonda görevine başlayanlar var, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var.

'KARŞISINDA HATAY’I DA TÜRKİYE’Yİ DE ÇOK SEVEN CHP VAR'

Recep Tayyip Erdoğan, açıkça netçe şunu söyledi ‘Hatay mağdur oldu çünkü belediyesi bizde değildir’ dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım bu söze söyleyecek söz bulamadım çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan dolayı cezalandıracak gelecekte vereceği oya göre şantaj yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı. Onun kalbinde taş var, kalbinde vicdan, insaf yok. Ancak onun karşısında Hatay’ı da Türkiye’yi de çok seven Cumhuriyet Halk Partililer var. Bunu öğrenecek

SLOGAN AÇIKLAMASI

Kampanyamızın ana sloganı işimiz gücümüz Türkiye. Bu slogan CHP’li belediye başkanlarımız tarafından kendi kentlerinde işimiz gücümüz Ankara işimiz gücümüz Malatya kendi ilçelerinde işimiz gücümüz Kadıköy, işimiz gücümüz Çankaya olarak kullanılacak. Bu sloganla ilgili önemli bir gündem var. Bir parti diyor ki "Bu sloganı 2-3 hafta önce bir adayımız kullandı." diğer bir parti de "10 gün önce blbillboard giydirdik" diyor. Çok iyi bir hazırlık. O arkadaşlara şimdi şu çağrıyı yapıyorum. Hemen bilgisayarı açsınlar ve 'İşimiz Gücümüz Bursa, İşimiz Gücümüz Denizli' sitesine ve İşimiz Gücümüz Sivas sitesine bir baksınlar. Bu isimlerin hakları, kampanya başlamadan 2 önce alındı. Slogan güzel, diğer parti adaylarının da seçim sürecinde sloganı benimsediğini görüyoruz. Ama şunu biliyoruz, 9 Ocak tarihinde başvurusunu yaptığımız, domain isimlerini aldığımız, tescillerini yaptığımız bu sloganı kullanmak isteyen arkadaşların, CHP'nin kurumsallığına saygı duymasını bekliyoruz.

‘BİRİLERİ İHALELERİ EŞE DOSTA PEŞKEŞ ÇEKMEK İÇİN ADRESE TESLİM YAPARKEN…’

Yerel Yönetimler Koordinasyon biriminin başında hepimizin çok sevdiği birisi olacak. Onu biz seviyoruz ama en çok eski öğrencileri seviyor. Önceden yetiştirdiği 6 tane basın yayın öğrencisinin hazırladığı bir sürpriz var. Onu hep beraber izleyelim. Bütün belediye başkanlarına geride böyle anılmak nasip olsun. Türkiye’ye sizin bize emanet ettiğiniz belediyelere nasıl baktıysak bundan sonra da mevcut belediyelerde bunu artırarak devam edeceğiz, yeni seçecekleriniz öncekilerin tecrübeleriyle aynı iyi uygulamaları sizin kentinize getirecekler. Dürüstlükten asla taviz vermeyeceğiz. Beş yıl önce Mansur Başkan müjdeleyene kadar AKP’nin aklında yoktu. Ardından ilk belediye meclis toplantılarını canlı yayınladı. Arkadaşlarımız şeffaflığı bu boyutuyla bırakmayın özgüvenle birlikte CHP’li belediyelerde ihaleleri canlı yayınladılar. Birileri ihaleleri eşe dosta peşkeş çekmek için adrese teslim yaparken, Mansur başkan, Ekrem başkan Adana Mersin Muğla Tekirdağ İzmir Eskişehir ve tüm il belediyelerimiz büyük bir özgüvenle ihalelerini olağanca şeffaflıkla yaptılar. Kimse kamu kaynaklarını hortumlayamadı. Bundan sonraki süreçte de CHP’li belediyeler bunları artırarak ve zorunlu olarak devam ettirecekler."

Kaynak: Gerçek Gündem