Özgür Özel'den 'Ciğer' Hesabı: 'Bir Senede 37 Porsiyon Kayıp Var'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin hafta içi İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın geçen pazar günü hayatını kaybetmesi üzerine çarşamba günü planlanan Kağıthane mitingi iptal edilmişti.

Haftayı Manisa’da ve ardından Belçika’nın Brüksel kentindeki Avrupa Sosyalist Partisi AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı’nda geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’ye dönüşünün ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 76’ncısını Edirne’de düzenledi. Miting öncesinde ise Özel, Edirne Belediyesi’ni ve CHP Edirne İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

GÜLŞAH DURBAY'IN PANKARTI ASILDI

Soğuk hava koşullarına karşın miting alanına saat 12.30 itibarıyla gelen yurttaşlar, ellerinde “Hak verilmez alınır. Zafer meydanlarda kazanılır” ve “Pijamayı çıkardık geldik” yazılı dövizler taşıdı. Cadde üzerindeki binalara Özgür Özel’in, Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın "Unutmayacağız" yazılı posterleri asıldı.

Mitinge milletvekilleri ile parti kurmaylarının yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanlığı’ndan ayrılarak CHP’ye katılan Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı.

BÖLGENİN SORUNLARINI ANLATTI

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın seçildiği günden bu yana yaptığı çalışmaları anlatan Özel, bölgedeki pek çok soruna da dikkat çekti. Ergene Nehri’nin kirliliğinden bahseden Özel, çeltik üreticilerinin, çiftçinin, emeklinin, dar gelirlinin durumuna vurgu yaparak tava ciğeri fiyatlarının yüksekliğini de eleştirdi. “Ciğer geçen sene 240 liraydı, şimdi olmuş 400 lira. Geçen sene asgari ücretle 92 porsiyon ciğer alıyordu, bu sene 55 porsiyon alıyor. Bir senede 37 porsiyon kayıp var” diyen Özel, çoğu mitingde olduğu gibi yurttaşlarla altın hesabı yaptı.

'SINIRI İYİ TUTUN'

Özel’in Meriç Nehri’ni kast ederek “Meriç’i sıkı tutun. 15 Temmuz darbesinden sonra bir yılda 2 bin tane FETÖ’cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne’den kaçmak isterlerse Meriç’ten Dedeağaç’a size emanet serhat şehri. Sınırı iyi tutun. Zekeriya Öz’ün kaçtığı gibi kaçmaya kalkarsa birisi, emanetimdir Edirne’nin sınırı Edirne’nin evlatlarına” ifadesi dikkat çekti.

Özel’in ayrıca “Senin 3 tane televizyonuna, 5 tane iftiracı gazetene teslim olursam o zaman bizi bırakıp giden bu iki kardeşimin gözlerine böyle bakamam. Ferdi’nin, Gülşah’ın hatırasının arkasında duramam. Ekrem Başkan’a sahip çıkmazsam, haysiyetime sahip çıkmış olmam” ifadeleri de ön plana çıktı.

Kaynak: ANKA