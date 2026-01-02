Özgür Özel’den CHP’li Belediyelere Çağrı: ‘AKP ve MHP'lileri Her Yere Çağıracağız’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Buradaki törene AK Partili Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'nın da katıldığını belirten Özgür Özel, Türkiye'de artık kutuplaşmanın son bulması gerektiğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN 'KUCAKLAŞMA' MESAJI

Özgür Özel, "Nasıl Saruhanlı'da AKP'lisi de işçi Muharrem'i de seviyordu, Özgür Özel'i de seviyor, Ferdi Zeyrek'i de seviyor. Nasıl MHP'liyse sorunum yoksa, nasıl onların iyi gününde kötü gününde de birbirimizi arıyorsak CHP iktidar olduğunda Türkiye'de de kutuplaşma bitecek, kucaklaşma başlayacak" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN ARTIK ŞEYTANLAŞTIRAN İKLİMDEN ÇIKMASI LAZIM'

CHP’nin yeni politikası hakkında da konuşan Özel,"Buradan sonra çağrımdır. Biz bugün Ekrem Başkan'ı davet ettik şeref verdi. Geçen hafta Çekmeköy'de sordular, Belediye başkanıma 'Git' dedim. Bundan sonra çağrımdır CHP'li belediyeler AKP ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Biz de davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Ülkenin artık şu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran iklimden çıkması lazım” şeklinde konuştu.

