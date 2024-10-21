Özgür Özel'den Cezaevi Ziyareti Sonrası Açıklama! 'Barış Olacaksa Demirtaş'ın Önemi Büyük'

CHP lideri Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyareti sonrası konuştu. Özel, toplumsal barış konusunda Demirtaş'ın öneminin büyük olduğunu söyleyerek "TBMM'nin önemi konusunda da mutabık olduğumuzu gördük. Bizim istediğimiz Türkiye'nin çıkarları için doğru adımların atılması" dedi.

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Özgür Özel'den Cezaevi Ziyareti Sonrası Açıklama! 'Barış Olacaksa Demirtaş'ın Önemi Büyük'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün çıkacağı doğu turu öncesinde, HDP'nin tutuklu bulunan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş, kamuoyuna yaptığı çağrı metnini, ziyaretten önce avukatı aracılığıyla Özel'e iletti. Demirtaş, çağrı metninde kadına şiddete dikkat çekerek toplumsal barış için bu sorunla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP lideri de ziyaret sonrası görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'TOPLUMSAL BARIŞ YİNE ÇOK GÜZEL OLACAK'

Özel'in ziyaret sonrası açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Demirtaş bir çağrı metni verdi bana. Toplumsal barış için kadına şiddetin durdurulması gerektiğini ve hepimizin bunun için çabalaması gerektiğini söylüyor. Bana son kitabını hediye etti Demirtaş, orada da "içimizdeki erkek"ten bahsediyor. Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten toplumsal barışı içselleştirdikten sonra, -nasıl 100 yıl önce çok güzel olmuştu- yine çok güzel olacak.

Özgür Özel'den Cezaevi Ziyareti Sonrası Açıklama! 'Barış Olacaksa Demirtaş'ın Önemi Büyük' - Resim : 1

'DEMİRTAŞ'IN ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZMELİYİZ'

Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir ancak Demirtaş'ın öneminin altını çizmek gerek. Bahçeli'nin, Erdoğan'ın bize, DEM'e söylediklerini biliyorsunuz. Kimse siyasi kaygılarla böyle şeyler yapmasın. Biz Demirtaş'la adalet konuştuk, ekonomik krizi konuştuk, bunların nasıl aşılacağını konuştuk. Hukukun üstünlüğü ve iyi bir yönetimin gerekliliğini konuştuk.

'TBMM'NİN OLMADIĞI BİR KARARIMIZ OLMAYACAK'

TBMM'nin önemi konusunda da mutabık olduğumuzu gördük. TBMM'nin dahil olmadığı bir karar olmayacak. Sayın Demirtaş'ın öneminin altını bir daha çiziyorum. Herkes başka aktörlere çağrılar yapıyor, yapsınlar. Bizim istediğimiz Türkiye'nin çıkarları için doğru adımların atılması. Gurur duyacağımız bir pozisyonda olacağımızdan emin olun.

Özgür Özel'den Cezaevi Ziyareti Sonrası Açıklama! 'Barış Olacaksa Demirtaş'ın Önemi Büyük' - Resim : 2

'FETÖ'NÜN SADECE KURUCUSU ÖLDÜ, ÖRGÜT ORTADA'

Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorsa, herhalde bu dünyadan en büyük veballe giden kişi Fethullah Gülen'dir. Hesabını yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ama zannetmeyin ki o ölünce her şey bitti, arkasında bıraktıkları var. Devletin her noktasına sızan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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