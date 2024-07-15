Özgür Özel'den Çeşme'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Özgür Özel'den Çeşme'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmış, saatlerce süren müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı. Korkutan yangından ise Mesut Coşkun (68), Hilmi Coşkun (38) ve Mine Elmas hayatını kaybetmişti.

Özel, çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP lideri Özel, yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" mesajını yayınladı.

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