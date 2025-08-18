Özgür Özel’den Aydın Mitingi Öncesi Özlem Çerçioğlu’na Gönderme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki göstermek ve erken seçim çağrısını yinelemek için düzenlendiği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine devam ediyor. Mitingin bu haftaki adresi ani bir kararla CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesi nedeniyle Aydın oldu.

Mitingin duyurusunu sosyal medya hesabından yapan CHP lideri Özel, paylaşımda dikkat çeken göndermelerde bulundu.

Özgür Özel: AA

'KORKMAYANLARLA, SİNMEYENLERLE BULUŞACAĞIZ'

Özel paylaşımında, "Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Özel’in paylaşımında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından söylediği, "Ya hapse atıl, ya AKP'ye katıl" sözlerinin yer aldığı bir pankartta paylaşımdaki videoda yer aldı.

Bugün efeler diyarı Aydın’dayız!



Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız.



Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!



🗓 18 Ağustos Pazartesi

⏰ 20.00

📍Aydın Atatürk Kent Meydanı pic.twitter.com/fI5ZY9ymg0 — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 18, 2025

Kaynak: Haber Merkezi