Özgür Özel’den Aydın Mitingi Öncesi Özlem Çerçioğlu’na Gönderme
CHP lideri Özgür Özel, AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na gönderme dolu mesajlarla, miting için Aydın’a gidiyor. Miting duyurusunu sosyal medyadan yapan Özel’in paylaşımında, Çerçioğlu’na imalı ifadeler dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki göstermek ve erken seçim çağrısını yinelemek için düzenlendiği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine devam ediyor. Mitingin bu haftaki adresi ani bir kararla CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesi nedeniyle Aydın oldu.
Mitingin duyurusunu sosyal medya hesabından yapan CHP lideri Özel, paylaşımda dikkat çeken göndermelerde bulundu.
'KORKMAYANLARLA, SİNMEYENLERLE BULUŞACAĞIZ'
Özel paylaşımında, "Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Özel’in paylaşımında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından söylediği, "Ya hapse atıl, ya AKP'ye katıl" sözlerinin yer aldığı bir pankartta paylaşımdaki videoda yer aldı.
Bugün efeler diyarı Aydın’dayız!— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 18, 2025
🗓 18 Ağustos Pazartesi
⏰ 20.00
📍Aydın Atatürk Kent Meydanı pic.twitter.com/fI5ZY9ymg0
Kaynak: Haber Merkezi