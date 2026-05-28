Özgür Özel'den 'Haram Araç' Hamlesine Sert Tepki: 'Utanç Duydum, Partiyi Seven Biri Yapmaz'

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, İzmir'deki Buca Cezaevi'nde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Özellikle de şunu ifade etmem gerekiyor; biraz önce Tunç Soyer'i de ziyaret ettim. O kentsel dönüşüm meselesinde birileri müteahhitli formüller bulurken, iyi niyetle müteahhitin olmadığı, kooperatifin olduğu bir formül aranmış ve bununla ilgili önemli işler de yapılacakken inşaat maliyetlerinin 10 kat artmasıyla bir kriz yaşanmış. İstanbul'da on binlerce... özür dilerim, İstanbul'da on binlerce konut mağduru varken ve AK Parti burada hiçbir sorumluluk üstlenmezken, AK Partili belediyelerde örneğin işte Esenyurt'taki 30 bin kişinin yaşadığı mağduriyetler falan... İyi niyetli ve daha mağduriyet olmasın diye de çare bulunmuş bir meselede arkadaşlarımızın böyle yargılanıyor olmaları gerçekten sıkıntı verici.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT VERDİ

* (Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine yazdığı grup toplantısı yazısı) Genel Başkan ile Grup Başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının sonuç da doğurmayacağını Meclis iç tüzüğünü bilen herkes bilir. Boşu boşuna partide yeni bir tartışma varmış gibi yapmaya gerek yok.

TELEFONUNU AÇMADI MI?

* (Kılıçdaroğlu’nun telefonunu açmadığı iddiası) Gün boyunca telefonum bayram ve taziye aramalarıylaydı. Telefonu açmamak gibi bir durum yok. Arama açmama gibi bir durum yok. Taziye mesajına teşekkür yanıtımı verdim.

'HARAM ARAÇ' HAMLESİNE SERT YANIT

* Partiyi seçilmeden yönetmeyi kabul etmek ayrı bir şey. Yıllardır CHP'ye ve tutuklu arkadaşlarımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini tutup da basın danışmanı yaparsanız; onun bir tane amacı var; o CHP'ye zarar versin. Gitmiş oraya iki araba koymuş, bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi paylaşmış. Koyduğu arabalardan biri Kemal Bey zamanında alınmış, yalan yanlış şeyler yazmış. Aziz İhsan Aktaş'tan bir araç tahsisi varsa bizim yönetimimizden önceki dönemde yapılmış bir şey. Bunların hepsi ortaya çıkmış.

* En büyük üzüntüm, yıllardır CHP'ye haysiyet cellatlığı yapan birisine tutup da basın danışmanı yaparsanız... Onun bir tane amacı, CHP'ye zarar vermek. Tutup oraya iki tane araç koymuş. Yalan yanlış şeyler yazmış. Olay ortaya çıkınca, 'ben onları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye' diyor. CHP'ye böyle bir haysiyet suikastini, yeni yönetimin TGRT'den gelme CHP düşmanı basın danışmanı yapabilir mi? Zaten bu yapar, partiyi seven biri yapmaz. İnsan olan biri yapmaz. Yalan haber yapar gibi, partinin önündeki araçlara... Utanç duydum. Kılavuzu karga olanın, basın danışmanı TGRT'den olur, başına böyle işler gelir. Hepimizi kahreder.

