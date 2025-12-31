Özgür Özel'den '2026' Mesajı: 'Kavuşmanın Yılı Olacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Kent Uzlaşısı" operasyonunda tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, cezaevinde beste yaptı. Şahan, bestesini avukatları aracılığıyla müzisyenlere ulaştırdı. Bunun üzerine bir araya gelen sanatçılar, Şahan’ın bestesini seslendirdi. Enstrümantal parça için hazırlanan klibi, Şahan X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özel de Şahan’ın paylaşımını sosyal medya hesabından alıntıladı.CHP lideri, paylaştığı mesajında geride kalan 2025 yılına dair duygularını paylaştı.

'BAŞIMIZI ÖNE EĞMEDİK'

Özgür Özel, paylaşımında "Kolay bir yıl değildi. Bazılarımız dört duvar arasında, bazılarımız haksızlığın gölgesinde... Ama hiçbirimiz başımızı öne eğmedik! Başta haksız yere tutuklu yol arkadaşlarım olmak üzere; güzel memleketimin güzel insanlarının yeni yılını yürekten kutluyorum. 2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak!" ifadelerini kullandı.

