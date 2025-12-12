Özgür Özel ve 6 Milletvekiline Fezleke! Dokunulmazlıklar TBMM’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen isimler arasında; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Muğla Milletvekili Metin Ergun yer alıyor.

Fezlekeler, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Kaynak: DHA