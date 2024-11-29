Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde: Tutuklanan Ahmet Özer'le İlk Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi'ne gitti.

BirGün'de yer alan habere göre, Özel ve beraberindekiler, iki araçla saat 08.15'te Silivri Cezaevi'ne gitti.

Özgür Özel'in, Ahmet Özer ile görüşmesi sürüyor.

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Kaynak: BirGün