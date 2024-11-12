CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP'ye katıldı. Özel, "Artık daha çoğuz" dedi.

Özgür Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İzmir'den büyük bir facia haberi aldık. Öğrendikçe insanın içi acıyor. Emekli bir felsefe öğretmeninin kızı Melis Akcan. Eşi hapse giriyor, bu sefer kendisi başlıyor hurda toplamaya. Evde en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuk ve büyük bir felaketle karşı karşıya kalınıyor.

Türkiye'de yoksulluk, güvencesizlik ve aile içinde yaşananlara karşı, kadınların çaresizliğine kimse gözü kapalı kalamaz. Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak.

ERDOĞAN'A 'ATATÜRK' YANITI

İşine gelince Atatürkçü olanlar, sonra Atatürk'ün, Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, "Ne ölüme ne dirime" diyen meczupların hastanesine de cenazesine de koşanlar ama 15 Temmuz akşamı "Bulun bulun, Atatürk bayrağı, posteri bulun, il başkanlıklarımıza asın" diyenler, kafası bozulduğunda dönüp iki ayyaş deyip, sıkıştığında "Keşke 10 yıl daha yaşasaydı" diyenlerin samimiyetini bu milletimiz vicdan terazisinde tartıyor. Ama bu milletin Atatürk'e sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Ekonomik kriz her alanda derinleşirken iktidar irrasyonel davranışlara devam ediyor. Yılbaşına kadar 81 ilde ekonomiyi anlatacağız. Gerçek derdimiz ekonomidir.

Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına yokuz. Asgari ücret 30 bin altı olursa mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30 bin lira altına yokuz!

ETKİ AJANLIĞI TEPKİSİ

Etki ajanlığını getirmek istiyorlar. Muhalif gazeteciler için, muhalifler için bir sopa olarak kullanmak üzere getiriyorlar. Bu etki ajanlığının patenti Tayyip Beyde değil, Sayın Putin'de.

AHMET ÖZER AÇIKLAMASI

Serdar Ortaç kapıyı açmayınca beklemişler. Açınca ifade vermeye davet etmişler. Ahmet Özer'in kapısını balyozla kırdılar. Kapısını kırdılar, eşini duvara vurdular. Ahmet Özer'i itibarsızlaştırdılar. Remzi Kartal ile görüştü deniliyor hiç kanıt yok ama Meclis'te Kartal ile görüşen iki vekil var biri Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çıkıyor diyor ki 'Ben akademisyen sıfatımla görüştüm' Yayman'a hak olan Özer'e yasak mı?"

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