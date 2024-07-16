Özgür Özel, Partisinin Grup Toplantısında Konuşuyor:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüntülerle gündeme gelen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'e tepki gösteren Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Devletin memuru, memur gibi davranacak" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıllarca FETÖ ile mücadele ettik, dikkat çektik. Meclis tutanaklarında mevcuttur, Kamer Genç yıllarca uyarıda bulundu. Kim darbeye yeltenirse karşısındayız. Fethullah Gülen de olsa fark etmez, tek adamlığa heveslenen kim olursa olsun karşısındayız, demokrasinin arkasındayız.

Zaman zaman diyorlar CHP artık güçlendirilmiş parlamenter sistem demiyor mu? Her konuda bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, işçiler, emekçiler, gazeteciler için, tarım milli eğitim politikaları için, bu partinin önerileri vardır. Bu ülkeyi nasıl yöneteceğini vurgulayacaktır. Bu ülkenin yönetim sistemi için CHP’nin vazgeçmediği tercihi güçlü bir parlamentodur parlamenter sistemdir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Aynı hataların tekrar başladığı bir süreçteyiz. Devlete olan sadakatin altını çiziyorum.

Dün gördüğüm bir şaşkına da söylüyorum ki sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın.

Yanlış Devlet’in eline sarılmışsın. bir siyasiye saygı gösterilmesi eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı kendi tercihidir. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken birilerinin bu ülkede siyasette küçük bir kısmının temsiline el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz nokta. Bundan sonraki süreçte devletin memuru, devletin memuru gibi davranacak, böyle basit konularla Türkiye gündemini işgal edilecek işlere girişilmeyecek. Siyasiler de üzerine düşen yükümlülüğün farkında olacaklar. Ben bir devlet memurunun, bir siyasi liderin eline sarılmasında muhatap hangimiz olursa olsun o devlet memuruna üstlendiği vazifenin gereğini hatırlatma gereğinde bulunurum.

İzmir’de gencecik iki kardeşimizi kaybettik. Bu ülkede ihmaller ölenin kimliğine göre, sorumluluğu olanın pozisyonuna göre değerlendirdikçe mesele düzelmez. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdik. Sorumlu tespit edilecek, gereği neyse yapılacak."

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