Özgür Özel: Parti içindeki tartışma 3 Mart'ta sona erdi

CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimde aday belirleme sürecinde parti içinde yaşanan gerilimin 3 Mart'ta sona erdiğini söyledi. Özel, "Gürsel abi ile de Battal İlgezdi ile de sorun yaşamayız" dedi.

Seçimlere sayılı gün kalırken Halk TV'ye konuşan Özel, son yapılan anketlere göre İstanbul'da farkı açtıklarını söyledi. Özel, "İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor" diye konuştu.

Özel'in satır başları şöyle:

"İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor.

3 Mart tarihiyle partide tartışma kalmadı. Parti seçim için çalışıyor.

Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile de yaşamayız.

SANDIK GÜVENLİĞİ

İYİ Parti ile işbirliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğrattı. İstanbul örgütümüz o kadar güçlü sandık güvenliği alan bir örgüt ki... Orada bir sıkıntı olmaz.

LÜTFÜ SAVAŞ MESELESİ

İlk günden beri Hatay'daki tansiyon Twitter'daki tansiyonun birbirinden farklı olduğunu doğrudan ölçümlerle gördüm. İzmir'de 21 tane aday değiştirmişiz.

Eski ortaklarıma saygılıyım ama geçmiş defterini kapattım. Ben muhalefete muhalefet etmem. İktidarın ekmeğine yağ sürersiniz.

Emeklileri 1 Nisan'dan sonra sokaklara bekliyoruz

DEM İTTİFAKI

Partinizle övünebilirsiniz neyiniz var, diye sorsanız şunu söylerim: Bütün partilerle bayramlaşırız. DEM ile görüşmelerimiz siyasi görüşmelerdir. AK Parti Meclis'te arkada sarılır. Hiç sorun değil ama neden kamuoyunda bu insanlar şeytan da arkada canciğer arkadaşsın. Kapalı kapılar ardında da görüşüyorlar. En çok bunu yapan AK Parti'dir. Tarihte ne örnekleri var. Yapmasını da şeytanlaştırmam. Kapının önünde yapana DEM'leniyor. Kapının ardından yapılınca A Haber görmeyince bir şey denmiyor.

Kent uzlaşısı tanımı DEM'in Parti Meclisi'nin tanımıdır.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş'in eşini aradım. Ben CHP Genel Başkanı oldum, sayın Kılıçdaroğlu'nun tutumunu aynen sürdürüyorum, dedim. O cinayetin için bir takım kriminal ilişkiler var. Cinayetin içinde Sinan Ateş'in bir liderlik pozisyonu var.

Bu yürümüyor. Bir savcı biraz ilgili görev yeri değiştiriliyor. Savcı geri çekiliyor. Bir çocuğun kral çıplak diye bağırmasına ihtiyaç mı vardır? Ben jüri olsam atılmayan tweetlere gidilmeyen cenazelere bakarak bulurum faili.

PERWİN ÇAKAR MESELESİ

Perwin Çakar'ın elini öptüm diye kıyameti kopardılar. Bir İsrailli bir Alman opera sanatçısının elini öpünce bir şey yok Kürt opera sanatçısının elini öpünce olay oluyor. Yine gideyim yine öperim.

AKP'NİN İTTİFAKLARI

Yeniden Refah Partisi sayesinde herkes AK Parti'nin ne olduğunu gördü. Dün dost olduğuyla bugün düşman.

Bahçeli'ye cibiliyetsiz diyordu. Ne oldu? En çok benim ağrıma gidiyordu o söz.