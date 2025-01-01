Özgür Özel Manisa’ya Gidiyor

Şehzadeler Belediyesi’nin kente kazandırdığı yeni Spil Çocuk Evi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açılacak.

BAŞKANDAN TÜM MANİSALILARA DAVET

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Çarşı Mahallesi’nde bulunan Spil Çocuk Evi’nin 2 Ocak Perşembe günü saat 13.00’da yapılacak olan açılışına tüm Manisalıları davet ederek, kente yeni bir çocuk evi kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: İHA