Özgür Özel, Kocaeli'de düzenleyecekleri "Geçinemiyoruz Mitingi"nin tarihini duyurdu

CHP lideri Özgür Özel, Malatya'da halka seslendi. Özel, "Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonucunda emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli'deki 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet ediyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde halka seslendi. Özel, "Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonucunda emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli'deki 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Yazıhan Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, daha sonra burada düzenlenen "Halk Buluşması"nda konuştu.

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Ekonomik krize ve geçim sıkıntısına değinen Özel, halka şöyle seslendi:

"Bu şartlarda geçinebiliyor musunuz? Siyaset, sokağın sesini dinleme işidir. Sokakta artık ses yok, çığlık var. Ne diye çığlık atıyor insanlar? 'Geçinemiyoruz' diyorlar. Madem ki geçinemiyorsunuz, madem ki sonuç yok, o zaman asgari ücerete zam yapılması gereken günden bir gün önce Türkiye'nin en büyük emek kentinde, Kocaeli'de, Gebze'de işçilerle, emeklilerle, çalışanlarıyla, bütün emekçileriyle, esnaflarla, çiftçilerle birlikte büyük 'Geçinemiyoruz Mitingi' yapacağız. Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonucunda emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli'ndeki Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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