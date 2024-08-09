Özgür Özel İmamoğlu'na Seslendi: İki Özgür'ün Arasına Geçip Türkiye İçin Dilek Tut

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Kadın A Milli Voleybol takımının maçını izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Evi’nde maçı izleyen vatandaşları ziyaret edip Mercan Dede’nin konseri sırasında konuşma yaptı.

Sahneye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte çıkan İmamoğlu ve Özel duygularını paylaştı. Özel, “Bir fikrim var. Ekrem Başkan, iki Özgür'ün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden” dedi.

'EKREM BAŞKAN ÇOK VİZYONER'

İmamoğlu ve ekibinin Paris’te Olimpiyatlar için yaptığı girişimleri öven Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paris'te bir İstanbul evi açma fikri çok iyi bir fikirdi. Ama böylesine muhteşem bir organizasyon, benim dahi beklentimi çok aşan bir iş. Ekibin ne kadar iddialı, Ekrem Başkan'ın ne kadar vizyoner olduğunu bilmeme rağmen çok güzel bir mekanda, çok güzel günler geçirdik.”

'2036'DA İSTANBUL OLİMPİYATLARI'NI YAPALIM'

İtalya’ya karşı Türkiye’nin kaybettiği maça da değinen Özel, “Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık” dedi ve gelecek için başarı umudunu vurguladı.

İmamoğlu da hem ekibine teşekkür etti hem de gelecekte İstanbul’da yapılacak müsabakalarda başarı kazanılacağına dair umudunu şu sözlerle vurguladı:

“İnşallah biz artık sizleri 2027 yılında İstanbul'da Avrupa oyunlarında misafir etmek istiyoruz. İnşallah tarihin en büyük rekorunu kırarak madalyaları çok çok kazanacağımız 2036’da İstanbul Olimpiyatları'nı da hep beraber yapmak istiyoruz.“

Kaynak: ANKA