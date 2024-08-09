Özgür Özel İmamoğlu'na Seslendi: İki Özgür'ün Arasına Geçip Türkiye İçin Dilek Tut

Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nın maçını izleyip İstanbul Evi’ni ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i işaret ederek, "Ekrem Başkan, iki Özgür'ün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden" dedi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel İmamoğlu'na Seslendi: İki Özgür'ün Arasına Geçip Türkiye İçin Dilek Tut

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Kadın A Milli Voleybol takımının maçını izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Evi’nde maçı izleyen vatandaşları ziyaret edip Mercan Dede’nin konseri sırasında konuşma yaptı.

Sahneye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte çıkan İmamoğlu ve Özel duygularını paylaştı. Özel, “Bir fikrim var. Ekrem Başkan, iki Özgür'ün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden” dedi.

'EKREM BAŞKAN ÇOK VİZYONER'

İmamoğlu ve ekibinin Paris’te Olimpiyatlar için yaptığı girişimleri öven Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paris'te bir İstanbul evi açma fikri çok iyi bir fikirdi. Ama böylesine muhteşem bir organizasyon, benim dahi beklentimi çok aşan bir iş. Ekibin ne kadar iddialı, Ekrem Başkan'ın ne kadar vizyoner olduğunu bilmeme rağmen çok güzel bir mekanda, çok güzel günler geçirdik.”

'2036'DA İSTANBUL OLİMPİYATLARI'NI YAPALIM'

İtalya’ya karşı Türkiye’nin kaybettiği maça da değinen Özel, “Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık” dedi ve gelecek için başarı umudunu vurguladı.

İmamoğlu da hem ekibine teşekkür etti hem de gelecekte İstanbul’da yapılacak müsabakalarda başarı kazanılacağına dair umudunu şu sözlerle vurguladı:

“İnşallah biz artık sizleri 2027 yılında İstanbul'da Avrupa oyunlarında misafir etmek istiyoruz. İnşallah tarihin en büyük rekorunu kırarak madalyaları çok çok kazanacağımız 2036’da İstanbul Olimpiyatları'nı da hep beraber yapmak istiyoruz.“

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları
Son Güncelleme:
CHP'den 'Ekonomi' Turu: Kurmaylar İl İl Dolaşacak CHP'den 'Ekonomi' Turu
AKP Şimdiden Seçimi Kazanmanın Yollarını Arıyor: 40+1 ile Parlamenter Sisteme Dönüş Masada AKP'de Seçimi Kazanmanın Yolları Aranıyor
Türkiye Ayağa Kalktı: Altındağ'da Katliam Var Türkiye Ayağa Kalktı! Altındağ'da Katliam Var
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu
O Tarihte Emeklilik Planları Yapanlar Dikkat! Maaşlarda Yüzde 35 Kayıp Yaşanacak Daha Az Maaş Alınacak
Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi!